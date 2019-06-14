«Нужно сравнивать яблоки с яблоками, а не яблоки с огурцами» Глава «Газпром нефти» Александр Дюков выступил за справедливое распределение льгот в отрасли

«Газпром нефть» вступила в заочную полемику с «Роснефтью» по вопросу справедливого распределения льгот для месторождений. В начале июня глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснял одобрение Белым домом льгот по НДПИ для Приобского месторождения тем, что компания получает меньше преференций, чем остальная отрасль. При этом аналогичные просьбы «Газпром нефти» по тому же месторождению не получили поддержку. По словам главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, на той части Приобского месторождения, которую разрабатывает компания, запасы менее качественные, чем на участке «Роснефти», а значительная часть существующих льгот «Газпром нефти» обусловлена работой в Арктике.

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что компания платит один из самых высоких НДПИ в отрасли на традиционных месторождениях. «Да, у нас льготы по новым крупным проектам в Арктике, в том числе по арктическому шельфу, но мы единственные, кто на нем сегодня работает»,— сказал топ-менеджер на пресс-конференции, приуроченной к годовому собранию акционеров компании.

По его мнению, нужно сравнивать размер льгот только по сопоставимым по качеству запасам. «То есть сравнивать яблоки с яблоками, а не яблоки с огурцами. Только после этого можно уверенно говорить, что кто-то недоплачивает, а кто-то переплачивает»,— пояснил он.

Поводом для этих заявлений стали высказывания главы «Роснефти» Игоря Сечина по поводу одобренных для Приобского месторождения компании льгот. В то же время в «Газпром нефти» аналогичную просьбу не одобрили, хотя «Роснефть» стала единственной компанией, получающей с 2018 года налоговый вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения в 35 млрд руб. в год в течение 10 лет.

По мнению Игоря Сечина, «Роснефть» получает меньше всех льгот в отрасли.

«Если считать экспортные льготы, то это всего 3% от общего объема. Значительно больше — под 30% — получает "Газпром нефть", их догоняет ЛУКОЙЛ и даже "Сургутнефтегаз", который пробил отдельные льготы по тюменской свите»,— сказал господин Сечин.

В ответ на это глава «Газпром нефти» отметил, что компания разрабатывает ту часть Приобского месторождения, где менее качественные запасы. «Работаем успешно, но по геологическим условиям работа на нашей части Приобки сложнее»,— рассказывает Александр Дюков.

За прошлый год «Газпром нефть» увеличила чистую прибыль по МСФО на 49%, до 377 млрд руб., EBITDA — на 45%, до 800 млрд руб. Компания нарастила добычу нефти на 1%, до 63 млн тонн.

Дмитрий Козлов, Санкт-Петербург