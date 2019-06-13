Мэрия Москвы отказалась согласовать Либертарианской партии митинг в поддержку журналиста Голунова

Мэрия Москвы не согласовала Либертарианской партии митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова и против политических репрессий на проспекте Сахарова 23 июня. Акцию с заявленным числом в 20 тыс. участников предложили перенести на площадку в Сокольниках, которая вмещает около 1 тыс. человек, написал лидер Либертарианской партии Михаил Светов в Twitter.

По его словам, организаторов пригласили обсудить митинг в мэрии. Представители Либертарианской партии предложили провести открытое обсуждение. Встреча назначена на пятницу, 14 июня, в каком формате она пройдет — не уточняется.

Заявку на проведение митинга подали Либертарианская партия России и Профсоюз журналистов и работников СМИ. В мэрию она поступила 10 июня. Однако 11 июня власти согласовали другую акцию — митинг в поддержку журналиста, который будет проходить 16 июня на проспекте Сахарова с 13:00 до 15:00 часов. Его инициаторами являются председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

12 июня в Москве прошла несогласованная акция в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны 540 человек. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников уточнил, что в отделы полиции во время акции были доставлены семь несовершеннолетних.

О том, как проходила акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О действиях полиции во время несогласованной акции в Москве — в материале “Ъ FM”.