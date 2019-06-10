В Москве на 23 июня запланирован митинг в поддержку журналиста Голунова

Либертарианская партия России и Профсоюз журналистов и работников СМИ подали в мэрию Москвы заявку на проведение 23 июня митинга в поддержку обвиняемого в попытке сбыть наркотики журналиста Ивана Голунова. Шествие должно начаться на проспекте Академика Сахарова. Предполагаемое число участников — 20 тыс. человек.

«Мы считаем дело Ивана Голунова демонстрацией угрозы российским журналистам, а также всему гражданскому обществу. Нельзя такое терпеть»,— говорится в сообщении на сайте мероприятия.

Аналогичные заявление о проведении митинга поданы Либертарианской партией в мэрии Хабаровска и движением «Весна» в Санкт-Петербурге.

Ранее группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку господина Голунова. Марш запланирован на среду, 12 июня. Организаторы мероприятия заявили, что не будут его согласовывать, так как это мирное шествие.

Напомним, полицейские задержали Ивана Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение, следствие требовало арестовать его на два месяца. Суд решил отправить корреспондента под домашний арест.

7 и 8 июня в разных городах России прошли пикеты в поддержку журналиста. «Медуза» считает задержание Ивана Голунова провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Распространили в крупном размере».