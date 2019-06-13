Углероду назначают цену

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что в России необходимо вводить налог на выброс углерода. Этот шаг, по его мнению, неотъемлемая часть подготовки РФ к ратификации Парижского соглашения по климату. Против инициативы главы госкомпании уже выступили в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

В России необходимо ввести углеродный налог, заявил в интервью «РИА Новостям» председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс. Он напомнил, что в постановлении правительства в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату есть блок вопросов, связанных с измерением выбросов. И один из них подразумевает необходимость создания в России системы госучета объемов выбросов.

«А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: "углеродный налог". Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить? Это будет, пожалуй, самым сложным вопросом во всей системе климатических мер»,— считает господин Чубайс.





По его словам, если Россия сейчас легко «проскочит эту развилку с налогом, считая, что мы всех перехитрили, то через пять, семь, десять лет выяснится, что мы, оказывается, сами себе закрыли экспорт, в том числе экспорт, регулируемый ОПЕК». «И это вещь очень болезненная»,— пояснил Анатолий Чубайс. «Поэтому, с моей точки зрения, было бы разумным сначала разобраться с правилами измерения, понять объемы выбросов — мы их пока не понимаем, а потом, скорее всего, придется думать о введении налога. А вот его ставки я бы сделал на первое время символическими, совсем минимальными»,— добавил он.

По данным Всемирного банка, уже 45 стран и 25 регионов (штатов, провинций) ввели так называемую цену на углерод в форме углеродного налога или системы квотирования выбросов и последующей торговли квотами. Внедрение этих механизмов помогло привлечь в прошлом году $33 млрд зеленого финансирования — на 50% больше, чем в 2016 году. Наибольшее развитие углеродные механизмы в последние два года получили в Северной и Южной Америке — так, введены углеродные налоги в Чили и Колумбии, запущены системы торговли выбросами в ряде провинций Канады и США (подробнее см. “Ъ” от 28 мая 2018 года).

Против предложения главы «Роснано» уже выступил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. «Мы должны бороться с выбросами CO2, поскольку мы подписали Парижское соглашение и собираемся его ратифицировать, но это можно сделать, как считает большинство членов нашей организации, не увеличивая общую нагрузку на бизнес, а перераспределив уже существующие платежи»,— заявил он. Александр Шохин пообещал обсудить этот вопрос в контексте законопроекта о квотировании выбросов в атмосферный воздух 19 июня на бюро РСПП.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный высказал мнение, что введение углеродного налога приведет к росту стоимости электроэнергии для конечного потребителя. Кроме того, по мнению депутата, российская энергетика и так является одной из самых чистых в мире. «У нас выбросы низкие, и с точки зрения снижения нагрузки на мировую экологию для нас такая инициатива неактуальна»,— сказал господин Завальный RNS, добавив, что рост стоимости электроэнергии тормозит развитие экономики в целом.

Анастасия Мануйлова