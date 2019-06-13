Полиция отпустила почти всех задержанных на акции в поддержку Голунова

Почти все задержанные на несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова 12 июня уже отпущены из полиции. Официально МВД не заявляло, что все задержанные свободны. По данным ГУ МВД по Москве на вечер 12 июня, в ОВД оставались четыре человека.

Как рассказал журналист, муниципальный депутат Илья Азар, который накануне акции вышел из числа организаторов, пятеро задержанных оставили в разных ОВД на ночь. По его данным, их будут судить по ч. 8 ст. 20.2 (повторное участие в несогласованной акции). Сегодня Тверской суд будет рассматривать дела двух участников акции: Александра Арчагова, который принципиально отказался представляться сотрудникам полиции (ему также вменяют ст. 19.3 — неповиновение законному требованию полицейского), а также Владимира Низова.

По информации «ОВД-Инфо», на акции задержали более 540 человек. В полиции заявили, что всего задержали более 200 человек, а в акции приняли участие 1,2 тыс. человек. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек.

По информации издания Baza, в ОВД «Фили-Давыдково» остался один из задержанных — 20-летний студент математического факультета МГУ Дмитрий Иванов. Он проходит по части 8 статьи 20.2 (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Его могут арестовать на 30 суток.

В полиции также зарегистрирована жалоба о применении силы к несовершеннолетнему при задержании. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников уточнил, что в отделы полиции во время акции были доставлены семь несовершеннолетних.

12 июня в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова». Заявленное организаторами главное требование — освобождение журналиста — было выполнено еще накануне мероприятия, но несколько тысяч человек все же вышли на несанкционированный марш. Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников.

Подробнее о том, как проходила акция протеста в Москве, читайте в материале “Ъ”.

О действиях полиции во время акции — в материале “Ъ FM”.