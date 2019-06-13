Полиция проводит проверку жесткого задержания подростка на акции в поддержку Голунова

В полиции зарегистрирована жалоба о применении силы к несовершеннолетнему при задержании на акции в поддержку корреспондента онлайн-издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников. Всего, по его данным, в отделы полиции во время акции было доставлено семь несовершеннолетних.

«Зарегистрировано заявление о применении силы к данному несовершеннолетнему, проводится проверка сотрудниками полиции, собираются материалы для передачи в ближайшее время в Следственный комитет»,— сказал господин Мельников. Подростку 2001 года рождения потребовалась госпитализация после задержания. Он был избит, когда у него пытались забрать фотокамеру, сообщил секретарь ОНК Москвы.

По словам Ивана Мельникова, задержанному онкобольному журналисту магнитогорского информационного агентства не была вовремя вызвана скорая помощь. Секретарь ОНК Москвы намерен по всем случаям обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову, чтобы управление собственной безопасности провело проверку в отношении сотрудников правоохранительных органов, «действия которых напрямую угрожали здоровью этих людей».

12 июня в Москве прошел «Марш за свободу Ивана Голунова». Заявленное организаторами главное требование — освобождение журналиста — было выполнено еще накануне мероприятия, но несколько тысяч человек все же вышли на несогласованный марш. Акция сопровождалась жесткими задержаниями сотен ее участников.

Подробнее о митинге читайте в публикации “Ъ”.