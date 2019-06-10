На изъятых у журналиста Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК нескольких человек

Специалисты обнаружили образцы ДНК нескольких человек на пакетах с наркотиками, которые были изъяты у корреспондента интернет-издания «Медуза», сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. «Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками»,— говорится в тексте.

Анализ образцов ДНК будет завершен во вторник, 11 июня. «О результатах экспертизы будет немедленно информирована общественность»,— уточнили в ведомстве.

6 июня Ивана Голунова задержали по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Ивану Голунову грозит до 20 лет лишения свободы.

12 июня в Москве запланирована несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».