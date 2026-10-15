Госдума приняла в первом чтении поправки об отправке срочников в противопожарные части МЧС

«Воинские подразделения ФПС достаточно оперативно реагируют на пожары,— пояснил в Госдуме соавтор поправок Анатолий Выборный.— Эту практику мы сможем распространить и на населенные пункты, организации. Тем самым мы уходим от централизации к децентрализации: чтобы не из районного центра пожарные команды приезжали в населенный пункт, а уже там находились».