Госдума приняла в первом чтении поправки об отправке срочников в противопожарные части МЧС
Госдума приняла в первом чтении поправки об отправке срочников в МЧС
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который разрешает отправку призывников в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС. Предполагается, что солдаты будут тушить пожары в населенных пунктах и проводить аварийно-спасательные работы.
Поправки к федеральному закону «О пожарной безопасности» в апреле 2026 года в Госдуму внесли думские вице-спикеры Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также зампреды комитета по безопасности Анатолий Выборный и Эрнест Валеев (все — «Единая Россия»).
Воинские подразделения ФПС МЧС сейчас привлекают к работе в закрытых городах, а также на особо важных и режимных территориях, следует из пояснительной записки к поправкам. Расширение зоны деятельности таких подразделений поясняется «геополитической обстановкой в мире», «потенциальными угрозами со стороны недружественных стран» и желанием защитить «граждан и объекты экономики».
В МЧС также говорят о нехватке кадров, указывая на ежегодный отток рядовых и младших офицеров в 3–5%. Низкий уровень укомплектованности дежурных караулов приводит к снижению «тактических возможностей» на месте ЧП, что может привести к разрастанию пожара и травмированию людей, сообщили в документе.
«Воинские подразделения ФПС достаточно оперативно реагируют на пожары,— пояснил в Госдуме соавтор поправок Анатолий Выборный.— Эту практику мы сможем распространить и на населенные пункты, организации. Тем самым мы уходим от централизации к децентрализации: чтобы не из районного центра пожарные команды приезжали в населенный пункт, а уже там находились».
Впервые об идее привлекать шире солдат-срочников для тушения пожаров в феврале рассказывал во время выступления в Госдуме глава МЧС РФ Александр Куренков. По его словам, Минобороны РФ были достигнуты соглашения о ежегодном выделении до 5 тыс. призывников для «комплектования ФПС без увеличения штатной численности МЧС».