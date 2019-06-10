Фигурирующий в деле журналиста Голунова силовик рассказал о давлении на правоохранителей

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, подчиненные полицейские которого задержали корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, считает, что на правоохранителей оказывается давление, но только со стороны «какой-то грязи», рассказал он телеканалу «Настоящее время».

По его словам, речь, например, идет о несправедливых материалах в СМИ, которые вызывают у него возмущение. «Вот с этой точки зрения я действительно подвергаюсь прессингу. Просто эмоциональному. Ничего, выдержим и это»,— сказал господин Щиров.

Он добавил, что несостыковки в деле журналиста видят только гражданские лица, а по мнению профессионалов, их нет.

Напомним, 6 июня Ивана Голунова задержали в районе станции метро «Цветной бульвар» по подозрению в попытке сбыть наркотики. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, и связал происшедшее со своей профессиональной деятельностью. 8 июня господину Голунову предъявили обвинение. Следствие требовало арестовать его на два месяца, однако суд решил отправить корреспондента под домашний арест. Ивану Голунову грозит до 20 лет лишения свободы. 12 июня в Москве запланирована несанкционированная акция в поддержку Ивана Голунова.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Распространили в крупном размере».