Российскую легкую атлетику оставили в изоляции

Международная федерация легкой атлетики (IAAF) отказалась восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), находящейся под санкциями с 2015 года, несмотря на то что та формально выполнила практически все условия, указанные в «дорожной карте» IAAF. Очередной отказ состоялся на фоне сообщений о многочисленных нарушениях в отечественной легкой атлетике, связанных с лицами, наказанными в ходе разбирательств в рамках расследования обстоятельств допингового кризиса. В комиссии IAAF, проводящей мониторинг ситуации в ВФЛА, считают, что они «ставят под сомнение» способность федерации «обеспечивать соблюдение допинговых дисквалификаций», а также тот факт, что «российские атлеты успели принять новую антидопинговую культуру».

Вопрос о статусе Всероссийской федерации легкой атлетики был в числе основных на воскресном заседании совета Международной федерации легкой атлетики, последнем, которое она провела под брендом IAAF: организация официально сменила название на World Athletics. ВФЛА — самая заметная жертва российского допингового кризиса. Она была лишена признания IAAF еще в конце 2015 года, а новое руководство во главе с Дмитрием Шляхтиным было призвано исправить имидж структуры. Однако головная федерация уже неоднократно отказывала ей в восстановлении статуса, из-за чего легкоатлеты из России по-прежнему вынуждены выступать в международных соревнованиях в нейтральном статусе, проходя довольно сложные процедуры допуска.

Отказ случился и на этот раз и не представлялся чем-то странным, несмотря на то что по формальным признакам российская сторона имела все основания рассчитывать на положительное решение вопроса.

На заседании Руне Андерсен, глава комиссии, занимающейся мониторингом и оценкой ситуации в ВФЛА, подтвердил, что она выполнила одно из остававшихся до сих пор невыполненным ключевых условий из составленной для нее «дорожной карты»: выплатила IAAF $3,2 млн. Еще один важный пункт — предоставление для анализа данных из Московской антидопинговой лаборатории — можно считать фактически закрытым. В настоящее время эти данные находятся в распоряжении Всемирного антидопингового агентства (WADA). 18 июня они будут переданы для проверки в Athletics Integrity Unit (AIU) — орган, который занимается антидопинговыми проверками по договору с IAAF.

Олимпийская чемпионка, легкоатлетка Татьяна Лебедева в эфире “Ъ FM”: Дело не только в том, какие требования и критерии выполнены российской стороной. Международная организация смотрит в целом на то, какая у нас перезагрузка происходит, как обстоят дела в сборной. И вот здесь-то, к сожалению, есть определенные пробелы. Так что, думаю, это такая отмазка, то есть они видят, что Всероссийская федерация формально выполняет требования, которые выставлены, надеясь, что это поможет восстановлению в правах. Источник: Всероссийской федерации легкой атлетики не вернули права

Абсолютно ожидаемым очередной отказ в восстановлении статуса ВФЛА сделал информационный фон. Он на прошедшей неделе превратился в крайне негативный для российской легкой атлетики. В минувшие выходные издание The Sunday Times рассказало о деле известного прыгуна в высоту Данила Лысенко, представившего в антидопинговые органы фальшивую справку о том, что в день проведения внесоревновательного теста он болел. Источники утверждали, что о происхождении документа знали руководители ВФЛА, включая Дмитрия Шляхтина. Позже агентство Reuters опубликовало расследование, утверждая, что сразу несколько специалистов, ранее дисквалифицированных после признания виновными в различных допинговых нарушениях, по-прежнему сотрудничают с российскими легкоатлетами. Речь шла, например, о тренерах Владимире Мохневе, Валерии Волкове и Сергее Португалове. Кроме того, агентство выяснило, что попавший под пожизненную дисквалификацию бывший наставник российских ходоков Виктор Чегин учредил ЧОП, занимающееся охраной того самого центра подготовки, которым господин Чегин руководил до скандала.

Освещающие положение дел ресурсы перед заседанием совета IAAF также напоминали о том, что в марте этого года на сайте Министерства спорта РФ в качестве тренера значился Валентин Маслаков: он подал в отставку с поста главного тренера сборной России в январе 2015 года, после того как стало известно о дисквалификации пятерых российских ходоков. А еще о письме в ОКР главы РУСАДА Юрия Гануса, в котором он призвал отстранить от работы руководство ВФЛА и весь тренерский штаб национальной сборной.

Руне Андерсен дал понять, что в IAAF чрезвычайно серьезно отнеслись к этим сообщениям.

Комментируя их, господин Андерсен сказал, что они «ставят под сомнение» способность ВФЛА «обеспечивать соблюдение допинговых дисквалификаций», а также тот факт, что «российские атлеты успели принять новую антидопинговую культуру».

Реакция ВФЛА на решение совета IAAF была достаточно сдержанной. Дмитрий Шляхтин заявил, что «хотел бы подчеркнуть, что упомянутые в СМИ тренеры и специалисты были отстранены от профессиональной деятельности в спорте», а «по вновь появившимся фактам ВФЛА оперативно проинформировала региональную федерацию, региональное спортивное руководство и РУСАДА, которое сейчас ведет расследование».

По мнению президента ВФЛА, «факт нарушений еще необходимо доказать».

Господин Шляхтин обещал «продолжать системную работу в сотрудничестве с рабочей группой IAAF, основанную на нулевой терпимости к допингу и изменении антидопинговой культуры в российской легкой атлетике».

Результаты такой работы и попыток улучшить информационный фон, скорее всего, будут оценены 23 сентября. На эту дату запланирован новый доклад рабочей группы IAAF по «российскому вопросу». Он состоится непосредственно перед открытием чемпионата мира в Дохе, стартующего 27 сентября. Этот доклад для российских спортивных функционеров, не исключено, будет последним шансом исполнить майское поручение президента РФ Владимира Путина «принять исчерпывающие меры по восстановлению членства ВФЛА в IAAF» и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России в Олимпиаде в Токио в 2020 году «без ограничений». Срок его исполнения — до 2 декабря 2019 года.

Алексей Доспехов