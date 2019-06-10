Дмитрий Захарченко больше не полковник

Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю начальника управления ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко, дело которого получило огромный резонанс из-за того, что при обысках в квартирах офицера и его родственников было изъято около 9 млрд руб. в разной валюте. Экс-полицейский обвинялся в двух эпизодах получения особо крупных взяток и воспрепятствовании правосудию. По одной из взяток суд Захарченко оправдал и в итоге приговорил к 13 годам колонии строгого режима, лишил специального звания полковника полиции и оштрафовал на 117 млн руб.

Оглашение приговора бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко в Пресненском суде столицы продолжалось несколько часов, а само судебное решение оказалось весьма неожиданным.

Председательствующая Елена Абрамова оправдала Дмитрия Захарченко по самому тяжкому пункту обвинения — получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в размере $800 тыс. от владельца сети ресторанов La Maree Мехди Дусса.

Впрочем, другой эпизод — о получении полковником от ресторатора дисконтной карты (она «сэкономила» полицейскому 3,5 млн руб.) — суд признал доказанным. Кроме того, подсудимый был признан виновным и в воспрепятствовании правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ): по версии следствия, полковник заранее предупредил своих знакомых из Нота-банка о предстоящих в кредитном учреждении следственных действиях.

В итоге Дмитрий Захарченко получил 13 лет колонии и штраф в размере 117 млн руб. Кроме того, подсудимый лишен звания полковника полиции. Отметим, в прениях гособвинение просило для Захарченко 15,5 лет колонии и штраф на сумму 495 млн руб. Сам Дмитрий Захарченко вину не признавал ни на следствии, ни в ходе процесса.

Корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов из зала суда: Ближе к концу заседания Захарченко просто ходил, как тигр, из угла в угол по «аквариуму» и выглядел довольно-таки невеселым. Но после того как судья Елена Абрамова заявила, что хочет оправдать его по одному из эпизодов, конечно, его лицо немного просветлело, но, в общем-то, эта радость была недолгой. После того, как Елена Абрамова все-таки огласила окончательное решение, Дмитрий Захарченко произнес короткую фразу для журналистов, что он не виновен, и поэтому это решение будет обжаловано. Источник: О заседании суда по экс-полковника

Широкую известность уголовное дело Дмитрия Захарченко приобрело в связи с тем, что при обысках только в квартире, оформленной на сводную сестру полковника, было найдено около 8 млрд руб. в разной валюте, а в целом следователи и оперативники изъяли порядка 9 млрд руб. После этого по требованию Генпрокуратуры у самого полковника и его родни судом было обращено в пользу государства большое количество недвижимости и другого имущества.

Александр Александров