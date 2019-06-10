«Дмитрий Захарченко заявил, что не виновен»

Бывшего полковника Дмитрия Захарченко приговорили к 13 годам тюремного заключения — такое решение вынес Пресненский суд Москвы. Вместе с тем, по одному из ключевых обвинений — получению взятки в размере $800 тыс. — Захарченко оправдали. Его лишили звания, госнаград и возможности занимать высокие должности. Кроме того, экс-полковнику придется выплатить штраф в 117 млн руб. Подробности из зала суда рассказал в прямом эфире корреспондент «Ъ FM» Владимир Расулов.

По эпизоду о взятке в $800 тыс. судья Елена Абрамова устроила целую интригу, поскольку буквально за 15 минут до оглашения приговора она, долго перечисляя все доказательства, которые были представлены, заявила, что момент получения взятки в $800 тыс. от ресторатора Меди Дусса на самом деле ничем не был доказан. То есть не было понятно, когда Дмитрий Захарченко якобы получал эти деньги от посредника, бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, непонятно, куда эти деньги подевались. Так что после небольшого перерыва судья заявила, что оправдывает Захарченко именно по этому эпизоду, но по двум другим — препятствование следствию и получение взятки в виде дисконтной карты с 50-процентной скидкой в сети ресторанов La Maree — Захарченко получил реальные сроки в колонии строгого режима.

Кроме того, что он должен будет заплатить штраф в 117 млн руб. Дмитрия Захарченко лишили звания полковника полиции и всех государственных наград, которые он получил за время своей службы. Более того, в течение двух лет после того, как закончится срок его заключения, экс-полковнику нельзя будет занимать должности в правоохранительных органах или на государственной службе.

Стоит добавить, что приговор судья Елена Абрамова зачитывала в течение трех часов с двумя перерывами. Почти все это время Дмитрий Захарченко стоял в специальном боксе для подсудимых. Он был в наручниках, и было видно, что ему это доставляет некоторое неудобство, потому что даже открыть бутылку с водой становилось проблемой. Ближе к концу заседания он просто ходил, как тигр, из угла в угол по этому «аквариуму» и выглядел довольно-таки невеселым. Но после того как судья Елена Абрамова заявила, что хочет оправдать его по одному из эпизодов, конечно, его лицо немного просветлело, но, в общем-то, эта радость была недолгой. После того, как Елена Абрамова все-таки огласила окончательное решение, Дмитрий Захарченко произнес короткую фразу для журналистов, что он не виновен, и поэтому это решение будет обжаловано.