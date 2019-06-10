Кремль следит за «весьма резонансным» делом Голунова

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков прокомментировал дело корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). Представитель Кремля заявил, что президенту Владимиру Путину доложили о деле журналиста 7 июня, на следующий день после задержания господина Голунова.

«Я могу лишь вам сказать, что о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту. Было доложено о том, что это весьма резонансное дело»,— уточнил господин Песков.

По его словам, в деле остается «ряд вопросов»: «Это конкретное дело породило некоторые вопросы. Точнее даже не некоторые, а большое количество вопросов. Мы это видим. Мы это тщательно фиксируем».

Дмитрий Песков также прокомментировал действия МВД, которое по ошибке опубликовало фотографии «нарколаборатории», утверждая, что снимки сделаны в квартире журналиста. Позднее ведомство признало, что фотографии были сняты при обыске «группы лиц», на связь с которой проверяли Ивана Голунова. Как пояснил господин Песков “Ъ FM”, «делать обобщающие выводы о недоверии к целой системе было бы неверно».

«Сама по себе ошибка она возможна. Потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибок. Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, причем в большом количестве. Главное — потом признавать эти ошибки и объяснять, как они получились, с тем, чтобы они не повторялись впредь»,— считает пресс-секретарь.

Он добавил, что в Кремле «очень внимательно наблюдают за всеми деталями» расследования. «Главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри самого МВД, на предмет возможного выявления или нарушений, или отсутствия таковых»,— отметил Дмитрий Песков.

Полицейские задержали Ивана Голунова 6 июня в районе станции метро «Цветной бульвар». Журналист уверен, что наркотики ему подбросили. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следствие требовало арестовать его на два месяца, но суд выбрал более мягкую меру пресечения и отправил его под домашний арест.

7 и 8 июня в разных городах России прошли одиночные пикеты в поддержку журналиста. 12 июня в Москве планируется марш в поддержку господина Голунова, мероприятие не согласовано. «Медуза» считает задержание своего корреспондента провокацией, связанной с его профессиональной деятельностью.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Распространили в крупном размере».