С официальным мужественным визитом

Завершившийся во вторник визит в Кишинев вице-премьера РФ Дмитрия Козака может изменить расклад сил в Молдавии. Встречи господина Козака с местными политиками сдвинули с мертвой точки переговоры о коалиции между пророссийской Партией социалистов и проевропейским блоком ACUM («Сейчас»). Противник такого альянса — объявленный Россией в розыск лидер Демпартии Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк. Для него этот союз может обернуться потерей тотального контроля над страной.

Миссия Дмитрия Козака

Молдавия, где с февраля длится политический кризис из-за неспособности парламента сформировать большинство и назначить правительство, на этой неделе вышла на первый план российской внешней политики. Кишинев с двухдневным визитом посетил вице-премьер Дмитрий Козак, также занимающий пост спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с бывшей советской республикой.

Свою миссию господин Козак обозначил, едва прилетев в Кишинев. После встречи 3 июня с молдавским президентом Игорем Додоном вице-премьер РФ заявил на пресс-конференции, что приехал донести до ключевых политических игроков российскую позицию по ситуации в стране.

«В парламенте сложилась ситуация, когда завоевали симпатии и голоса три политические силы, у которых взаимоисключающие позиции. Договориться они не в состоянии»,— сказал господин Козак.

Отметив, что в таких условиях высока вероятность досрочных выборов, вице-премьер сообщил, как, по мнению Москвы, их следовало бы провести. Подчеркнув, что Россия не собирается вмешиваться во внутренние дела Молдавии, Дмитрий Козак заявил: если выборы состоятся в ближайшее время, то следовало бы прислушаться к рекомендациям ЕС и Венецианской комиссии Совета Европы и до выборов изменить избирательную систему, чтобы она была «максимально прозрачной». «Чтобы конкурировали программы и идеологии, а не личные воззрения тех, кто избирается в мажоритарных округах»,— пояснил господин Козак.

Заодно вице-премьер обозначил, кто мог бы запустить изменение избирательной системы. Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, с кем, по его мнению, пророссийские социалисты могли бы создать альянс, Дмитрий Козак ответил: «Союз должен быть с теми политическими силами, которые готовы на временное коалиционное соглашение, чтобы потом провести честные и прозрачные досрочные выборы». При этом российский чиновник подчеркнул: «Мы не отрицаем европейский выбор молдавского народа. Но это должен быть выбор народа».

На досрочных выборах по новым правилам сейчас активно настаивает только одна политическая сила — проевропейский оппозиционный блок ACUM (объединение правых партий «Платформа "Достоинство и правда"» и «Действие и солидарность»).

Судя по всему, именно ее имел в виду господин Козак, говоря о потенциальных партнерах для социалистов.

Заявление Дмитрия Козака — первое публичное обозначение официальной позиции России по поводу ситуации в Молдавии. Неофициально российские чиновники разного уровня отмечали в беседах с “Ъ”, что целесообразным является тактический союз поддерживаемых Москвой социалистов и проевропейского ACUM с тем, чтобы они вместе начали «демонтаж режима» лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка.

«Это премьера в отношениях России и Молдовы. Козак четко озвучил новую позицию о том, что Россия, во-первых, не сопротивляется европейскому выбору Молдовы, а во-вторых, видит выход из кризиса только через новые выборы, которые должны пройти в новых условиях, чтобы их репрезентативность была выше, чем в феврале»,— прокомментировал “Ъ” заявление российского вице-премьера эксперт кишиневского проекта Watchdog Валериу Паша.

По его словам, удивительно, когда представитель российского правительства говорит о том, что в стране, которая, подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, самое важное — честные и свободные демократические выборы.

Молдавское уравнение

Господин Козак не случайно делал акцент на досрочных выборах по новым правилам. Сейчас в Молдавии смешанная избирательная система: 50% парламента, в котором заседает 101 депутат, избирается по партийным спискам, а еще 50% — по одномандатным округам.

Но так было не всегда. До 2017 года парламентариев выбирали по пропорциональной системе. Правила игры незадолго до очередных выборов, вопреки рекомендациям ЕС и Венецианской комиссии не делать этого, а также несмотря на протесты оппозиции, поменяли Демпартия и, как ни странно, социалисты. Нужно это было прежде всего крайне непопулярным демократам и их лидеру Владимиру Плахотнюку.

В случае выборов по пропорциональной системе Демпартия рисковала провести в парламент минимальное количество депутатов или не пройти туда вовсе. Соответственно, господин Плахотнюк, который в 2015 года установил тотальный контроль над страной и в чьем подчинении находятся все институты — от судов, включая конституционный, до силовиков,— мог лишиться всевластия, из-за которого Молдавию даже на Западе называют «захваченным государством».

Благодаря изменению правил игры в феврале 2019 года демократам удалось провести в законодательный орган 30 депутатов, половина которых избралась по одномандатным округам.

В итоге у Демпартии вторая по численности фракция в парламенте. На первом месте Партия социалистов с 35 мандатами, а на втором блок ACUM — 26 мест. Еще семь мандатов у сателлита демократов партии «Шор», а три депутата избрались как независимые, но тоже близки к Демпартии. Таким образом, большинства, необходимого для формирования правительства, не получил никто.

Блок ACUM, чьи лидеры в прошлом собирали многотысячные протесты против «олигархического режима Плахотнюка», заявил, что с демократами переговоров вести они не станут. Пророссийским же социалистам оппозиционеры предложили создать ситуативную коалицию, чтобы вместе «освободить государство» от Владимира Плахотнюка. Эти переговоры забуксовали. ACUM настаивал, что коалиции следует быть кратковременной и сосредоточиться ее участники должны на борьбе с узурпировавшим власть господином Плахотнюком. При этом представители ACUM хотели назначения своих представителей на ключевые государственные посты.

Социалисты же настаивали на оформлении полноценной коалиции, а тему деолигархизации предпочитали не замечать.

Более того, по информации “Ъ”, президент Молдавии Игорь Додон предпринимал неоднократные попытки убедить Москву в том, что выходом из нынешнего кризиса мог бы стать альянс подконтрольных ему социалистов с Демпартией.

Но, судя по заявлению господина Козака, в Кремле такого союза не хотят.

Владимир Плахотнюк для Москвы — неприемлемый партнер. Он и его окружение не раз публично выступали с антироссийских позиций и апеллировали к США с просьбой помочь противостоять «русской угрозе». Кроме того, лидер демократов стоял за объявлением летом 2017 года персоной нон грата в Молдавии нынешнего главы «Роскосмоса», а в то время вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, который курировал молдавское направление до господина Козака. Наконец, господин Плахотнюк объявлен Россией в розыск по делу о попытке заказного убийства, а также обвиняется в причастности к схеме вывода из РФ 37 млрд руб.

Сопротивление небесполезно

Визит господина Козака в Молдавию сдвинул с мертвой точки переговоры о коалиции между социалистами и ACUM. Вице-премьер вечером 3 июня лично встретился с лидерами социалистов и проевропейскими оппозиционерами. «На встрече дискуссия была сосредоточена на политической ситуации и необходимости немедленной деолигархизации государства»,— говорится в пресс-релизе ACUM по итогам встречи с делегацией из России.

На следующий день после общения с господином Козаком две политические силы в девять утра собрались на переговоры о создании временной коалиции.

По их итогам лидер партии «Платформа "Достоинство и правда"» Андрей Нэстасе заявил: «Мы представили свои позиции и призвали их (социалистов.— “Ъ”) включиться в борьбу с мафией, коррупцией и бедностью».

При этом ACUM, до сих пор настаивавший на всех ключевых постах, согласился на то, чтобы избрать спикером парламента лидера социалистов Зинаиду Гречаную. Пока стороны окончательно ни до чего не договорились и заявили, что продолжат переговоры.

Демократическая партия Молдавии выступает категорически против досрочных выборов. «Мы следим за переговорами блока ACUM и социалистов, но комментировать это я не могу. Но мы остаемся оптимистами. Главное — не допустить досрочных выборов, о чем мы неоднократно говорили»,— заявил пресс-секретарь Демпартии Виталий Гамурарь. Демократы пытаются создать союз с социалистами. Официальное приглашение провести переговоры о коалиции последним уже направлено и отвергнуто не было.

У демократов есть инструменты, позволяющие помешать невыгодному для их лидера альянсу. Во-первых, они не раз в прошлом демонстрировали умение переманивать к себе депутатов из других партий, пуская в ход подкуп и угрозы возбуждения уголовных дел. Во-вторых, под их влиянием находится президент Игорь Додон, в свою очередь влияющий на Партию социалистов.

Господин Додон никогда не делал личных выпадов в адрес Владимира Плахотнюка. И хотя Москва политически, информационно и финансово поддерживает Игоря Додона и его партию с 2014 года, он неоднократно действовал в интересах демократа Плахотнюка. Пропрезидентская Партия социалистов вместе с демократами поменяла в стране избирательную систему в пользу последних, а сам президент утвердил в должности десятки судей, предложенных Демпартией.

В Кишиневе распространено мнение, что на президента страны собран серьезный компромат, обнародование которого способно похоронить его политическую карьеру. На наличие такой информации в разгар февральской избирательной кампании намекал лидер партии «Шор», муж российской певицы Жасмин Илан Шор. На специально созванной пресс-конференции он обвинил господина Додона в том, что тот пытается создать проблемы ему и его семье. И показал черную спортивную сумку:

«В ней лежало очень много чего-то, что лично получал от меня Игорь Николаевич Додон. Если президент не перестанет угрожать моей семье, я расскажу общественности о тех моментах деятельности, о которых Додон вспоминать точно не хочет».

Кишиневские эксперты допускают, что усилия Дмитрия Козака выстроить антиолигархический фронт могут быть обнулены как раз тем, кто называет себя главным союзником России в Молдавии — Игорем Додоном. «Козак как тренер пытается вдохнуть жизнь в своего висящего на канатах подопечного — Игоря Додона — и настроить его на борьбу. Но Додон сражаться с Плахотнюком боится и всячески увиливает от боевых действий. Боится компромата, уголовных дел и того, что в итоге половина партии от него сбежит»,— заявил исполнительный директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский. Эксперт не исключил, что Игорь Додон в итоге выберет союз с демократами. «Для России это будет еще одной, хоть и небольшой, геополитической встряской»,— резюмировал он.

Бывший замминистра иностранных дел Молдавии Андрей Попов также считает, что интересы Игоря Додона и Владимира Плахотнюка во многом совпадают. «Додон не хочет досрочных выборов, и Плахотнюк не хочет. Единственной альтернативой выборам они видят какую-то форму взаимодействия друг с другом»,— сказал господин Попов “Ъ”.

Андрей Попов обратил внимание на то, что позиция, высказанная в Кишиневе Дмитрием Козаком, намного больше совпадает с подходом ACUM, чем с тем, что ранее заявлял Игорь Додон: «Козак за тактическую, а не за постоянную коалицию, за изменение избирательной системы и досрочные выборы в лучших условиях. Это тот алгоритм, о котором с самого начала социалистам говорили в ACUM. Если допустить, что Москва эту линию изначально предлагала Додону, то можно сказать, что он сделал все, чтобы ее провалить, настаивая на неприемлемых для ACUM условиях и полноформатной и долгосрочной коалиции».

Будет ли в молдавском парламенте коалиция и если да, то какой, станет ясно в ближайшие дни. Социалисты обещали дать ответ демократам и ACUM после республиканского совета партии.

Дата проведения совета не называлась, но не исключено, что он соберется до выходных. Кроме того, у Игоря Додона на этой неделе будет возможность обсудить формирование парламентского большинства лично с российским президентом Владимиром Путиным — на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Там же будет и господин Козак, который, кстати, провел в Кишиневе встречу и с разыскиваемым Россией господином Плахотнюком. Источники “Ъ” говорят, что лидер демократов использовал эту возможность, чтобы убедить собеседника в безопасности для Москвы создания большинства демократами и социалистами, а также дать гарантии учета российских интересов.

Владимир Соловьев