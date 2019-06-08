Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа. Ранее у здания Никулинского суда собрался стихийный митинг в поддержку репортера. Подробности происходящего сообщил корреспондент “Ъ FM” Петр Пархоменко.

Буквально несколько минут назад судья вынес решение по ходатайству следствия об аресте Ивана Голунова. Он отказал в удовлетворении этого ходатайства, то есть отказался отправлять Ивана Голунова в СИЗО и принял решение о заключении его под домашний арест на почти два месяца, а точнее — один месяц и 29 дней. Сам Иван Голунов, услышав это решение, не смог сдержать слез.

Ликование толпы, которая собралась у стен суда и напротив, можно было слышать даже в зале суда. Люди обнимаются. И возле здания суда можно увидеть людей, которые в буквальном смысле счастливы, и воспринимают это как победу. Хотя некоторые из них напоминают о том, что это самое начало борьбы за свободу Ивана Голунова и, что называется, рано расслабляться.