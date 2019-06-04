«Система» идет в лабораторию

У АФК «Система» Владимира Евтушенкова растет интерес к фармацевтическому бизнесу. Корпорация планирует вложить более 4,5 млрд руб. в создание лаборатории и расширение производственных мощностей, чтобы выйти в сегмент биопрепаратов для лечения онкологии. Проект даст «Системе» доступ к госзаказу, но в этом сегменте она столкнется с высокой конкуренцией, предупреждают участники рынка.

О том, что АФК «Система» планирует инвестировать 500 млн руб. в научно-исследовательскую лабораторию полного цикла для разработки биопрепаратов, “Ъ” рассказал управляющий партнер АФК Артем Сиразутдинов. По его словам, речь идет о лекарствах для лечения заболеваний в области онкологии, кардиологии, психиатрии и других тяжелых врожденных патологий. Кроме того, лаборатория должна заниматься проведением генетических исследований, продажей диагностических наборов и хранением биоматериалов.

Создание лаборатории должно начаться в 2019 году, для ее размещения рассматривается центр «Сколково» в Москве. В 2023 году АФК планирует начать создание мощностей для производства разработанных в лаборатории препаратов. Для этого потребуется инвестировать в существующие и новые предприятия еще около 4 млрд руб., говорит Артем Сиразутдинов. Выпуск разработанных в лаборатории препаратов планируется начать в 2025 году.

«Системе» уже принадлежит фармацевтическое АО «Биннофарм», портфель которого включает 12 препаратов, в том числе для лечения неврологии, пульмонологии и пр. В декабре 2018 года АФК также приобрела 13% в российском производителе лекарств АО «ФП "Оболенское"» за 1,83 млрд руб. В течение трех лет корпорация может увеличить долю в компании до 59% за счет выкупа в рамках опциона пакета группы ВТБ. На базе «Оболенского» и «Биннофарма» планируется создать крупный фармацевтических холдинг, сообщала «Система».

По прогнозам Артема Сиразутдинова, среднегодовые темпы роста сегментов рынка, в которых будет работать лаборатория, могут достигать 15–20%. К 2025 году их совокупный оборот вырастет более чем в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом и превысит 180 млрд руб., ожидает топ-менеджер.

«Система» планирует инвестировать в разработку и начало производства новых лекарств совместно с партнерами. Их имена в корпорации не называют. Там отмечают, что ведут переговоры с рядом крупных российских и зарубежных институциональных инвесторов, с некоторыми переговоры находятся в «продвинутой стадии». В сентябре 2018 года «Система» сообщала о намерении развивать биотехнологии в РФ вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). В апреле 2019 года фонд в составе консорциума инвесторов выкупил за 4 млрд 28% «Оболенского». В РФПИ отказались от комментариев.

Заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков предполагает, что за счет создания лаборатории АФК рассчитывает на получение федерального госзаказа. Но, предупреждает он, сегодня на рынках биопрепаратов, куда хочет выйти корпорация, уже есть крупные игроки. Подобные лекарства для лечения в том числе онкологических заболеваний выпускает ГК «Биокад», доля в которой принадлежит основному владельцу «Фармстандарта» Виктору Харитонину. К тому же, напоминает господин Глушков, у «Оболенского» и «Биннофарма» недостаточно компетенции в создании и выводе на рынок инновационных препаратов. Помимо создания лаборатории, добавляет он, для этого необходимо уметь работать с врачами, которым предстоит назначать эти лекарства.

Мария Котова