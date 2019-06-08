Сколько денег забывают в аэропортах США и как часто британцы пользуются гаджетами Любопытные сообщения и исследования 3–7 июня

Витают в облаках

Пока московский аэропорт Шереметьево терпит убытки из-за проблем с погрузкой и разгрузкой возросшего объема багажа, американские аэропорты на увеличившемся пассажиропотоке успешно зарабатывают. В 2018 финансовом году пассажиры оставили в американских воздушных гаванях по всей стране деньги на общую сумму более $960 тыс. В том числе эквивалент почти $86 тыс. в иностранных валютах. На что расходуются эти средства — в материале “Ъ”.

С гаджетами по пути

Каждый житель Великобритании в среднем проведет 10 лет своей жизни за различными гаджетами: смартфонами, планшетами и ноутбуками. А кроме того, за это время он поделится в соцсетях более 92 тыс. постов. Такие предположения были сделаны по итогам исследования OnePoll, в котором приняли участие 2 тыс. респондентов. Как британцы пользуются гаджетами — в материале “Ъ”.

Фастфуд превыше всего

Компания по производству игрушек и видеоигр Bandai выяснила, на что тратят свои карманные деньги школьники в Японии. Опросы показали, что игрушки — далеко не на первом месте даже для младших школьников, только 22,5% детей признались, что покупают их. На что они чаще всего тратят деньги — в материале “Ъ”.

От независимости до Афганистана

6 июня в мире отмечалась 75-я годовщина со дня высадки войск союзников в Нормандии и открытии второго фронта против Германии в 1944 году. Исследователи YouGov провели опрос, определивший отношение американцев к участию США в крупнейших военных конфликтах за всю историю существования страны. Так, 66% респондентов («частично» или «полностью») оправдывают вступление США во Вторую мировую войну и только 14% респондентов не поддерживают такое решение. Подробнее — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Лев Кисляк, Артём Косенок, Ольга Шкуренко