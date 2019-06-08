На что тратят деньги японские школьники

Компания по производству игрушек и видеоигр Bandai выяснила, на что тратят свои карманные деньги школьники в Японии. Опросы показали, что игрушки — далеко не на первом месте даже для младших школьников, только 22,5% детей признались, что покупают их.

Любопытно, что важнее игрушек оказалась возможность делать сбережения: откладывают карманные деньги 28,4% младшеклассников (4-е место по популярным видам расходов) и 21,3% старшеклассников (8-е). Тройка лидеров у тех и у других выглядит неизменно — это фастфуд, различные канцелярские товары и манга (японские комиксы). Причем среди старшеклассников нашлось больше тех, кто расходует деньги на быстрое питание,— 64,3% против 57,1% в младших классах. Кроме того, топ-10 по видам расходов старших отличается наличием в нем трат на транспорт (в свободное время), кинотеатры, походы в кафе с друзьями и подарки им же.

В целом, около 90% японских детей получают карманные деньги от своих родителей, но на регулярной основе (еженедельно или ежемесячно) только около половины. Еще почти четверть детей получает деньги от бабушек и дедушек. Они, кстати, оказались щедрее и дают внукам в среднем от 2 тыс. до 3,5 тыс. иен в месяц (1,2–2,1 тыс. руб.). Родители же, как правило, ограничиваются суммой в 1,2–2,5 тыс. иен ежемесячно.

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