Что думают американцы о роли США в войнах разных лет

6 июня в мире отмечалась 75-я годовщина со дня высадки войск союзников в Нормандии и открытии второго фронта против Германии в 1944 году. Исследователи YouGov провели опрос, определивший отношение американцев к участию США в крупнейших военных конфликтах за всю историю существования страны. Так, 66% респондентов («частично» или «полностью») оправдывают вступление США во Вторую мировую войну и только 14% респондентов не поддерживают такое решение. Оставшиеся затруднились с ответом. Примерно столько же опрошенных (61%) поддержали Войну за независимость США, но 14% посчитали ее неоправданной.

Как показывает исследование, американцы не всегда поддерживают военное вмешательство своей страны в различные конфликты. Например, 55% респондентов считают неоправданным участие американцев во Вьетнамской войне, тогда как почти каждый четвертый поддерживает действия государства. Причастность США к войне в Персидском заливе считается оправданной для 36% американцев, столько же респондентов (36%) придерживаются противоположного мнения.

Самую продолжительную операцию США — военное присутствие в Афганистане — поддерживает 35% респондентов, но 42% считают ее неоправданной. Любопытно, что военное вмешательство в дела этой страны считают оправданным более половины членов Республиканской партии (56%), в то время как большинство демократов (55%) заявляют обратное.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».