Как британцы пользуются различными гаджетами

Каждый житель Великобритании в среднем проведет 10 лет своей жизни за различными гаджетами: смартфонами, планшетами и ноутбуками. А кроме того, за это время он поделится в соцсетях более 92 тыс. постов. Такие предположения были сделаны по итогам исследования OnePoll, в котором приняли участие 2 тыс. британцев. Как показали опросы, в среднем респонденты восемь раз в неделю используют голосовые команды и ежедневно им приходят 59 уведомлений на гаджеты. В том числе 16 писем на почту, 9 — в Facebook и еще 8 — в Instagram. В течение дня британцы пользуются шестью различными приложениями и прослушивают 12 песен.

Исследование показало, что 8 из 10 респондентов согласны с утверждением, что технологии сделали жизнь проще, а 71% опрошенных ежедневно зависят от них. Причем свои гаджеты британцы берут в руки уже с самого утра и в среднем пользуются смартфоном полчаса. В то же время 3 из 10 опрошенных проверяют устройство не более 10 минут после того, как проснутся. Больше половины британцев (68%) используют гаджеты для общения с семьей и с друзьями. В то же время каждый четвертый опрошенный ежедневно читает новостные сайты и каждый десятый совершает бесконтактные платежи. 45% британцев хотят, чтобы аккумуляторы работали вечно.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».