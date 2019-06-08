Как аэропорты США зарабатывают на невнимательности пассажиров

Пока московский аэропорт Шереметьево терпит убытки из-за проблем с погрузкой и разгрузкой возросшего объема багажа, американские аэропорты на увеличившемся пассажиропотоке успешно зарабатывают. В 2018 финансовом году пассажиры оставили в американских воздушных гаванях по всей стране деньги на общую сумму более $960 тыс. В том числе эквивалент почти $86 тыс. в иностранных валютах. Как говорится в отчете Управления транспортной безопасности США (TSA), представленном в Конгресс, это рекордная сумма, превышающая более чем на 10% найденное годом ранее.

Люди обычно забывают деньги во время прохождения контроля безопасности, когда выкладывают все содержимое из карманов перед рамками металлоискателя. В спешке и по невнимательности деньги остаются в пластмассовых контейнерах. Чаще всего это мелочь, но иногда забывают и кошельки или конверты с пачками купюр. Все средства, владельцев которых установить не удалось, документируются и помещаются в специальный фонд. Потом эти средства расходуются на нужды аэропортов. Раньше их обычно тратили на текущий ремонт или перевод указателей на другие языки для удобства туристов. Улов нынешнего года собираются направить на дополнительное обучение сотрудников, работающих в пунктах контроля безопасности.

Общее увеличение суммы забытых денег отражает рост пассажиропотока, проходящего ежегодно через американские аэропорты. Однако эта зависимость не всегда прямая. С одной стороны, в лидерах списка по количеству собранных средств (более $70 тыс. в каждом) аэропорты крупных мегаполисов — Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. С другой стороны, аэропорт Атланты, признанный по итогом 2018 года самым загруженным аэропортом в мире (через него прошли более 100 млн пассажиров), по сборам забытых денег не вошел даже в десятку.

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