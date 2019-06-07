Ложное множество

Тысяча китайских бизнесменов и чиновников, приехавшие на форум в Санкт-Петербург, явно поразили воображение хозяев — президент Владимир Путин упомянул об этом, общаясь с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле. Такого нашествия делегатов от одной страны ПМЭФ еще не знал. Чем не свидетельство невероятных высот российско-китайского экономического партнерства? Чем не признак того, что в РФ вот-вот хлынет долгожданный поток инвестиций из Поднебесной?

Но ажиотажный интерес китайского бизнес-сообщества к ПМЭФ не должен вводить в заблуждение. Его единственная причина — приезд председателя Си, который в ходе визита согласился доехать до Петербурга, поскольку месяцем ранее Владимир Путин привез в Пекин большую делегацию на форум проекта «Пояс и путь». В нашей стране не надо объяснять, что бывает, когда любимый руководитель приезжает куда-то на деловой форум — вместе с ним стараются отправиться все, стараются что-то подписать или хотя бы просто попасться на глаза. После визита о многих заявленных проектах ничего не слыхать.

Китайская экономика и китайское население почти в десять раз больше российских, поэтому в ситуациях, когда из нашей страны приезжает сто человек, из КНР прибывает тысяча. Если посмотреть на статистику участия китайских бизнесменов в ПМЭФ, оно никогда не превышало нескольких десятков. Количество делегатов растет столь же скромными темпами, как и объем китайских инвестиций в Россию.

За пять лет после визита президента Путина в Шанхай в мае 2014 года на РФ пришлось всего 2% китайских прямых инвестиций за рубеж. Если же вычесть вложения крупных госкомпаний и политических финансовых институтов вроде Фонда Шелкового пути, то объемы частных китайских инвестиций в Россию окажутся очень малы, особенно с учетом географической близости, дополняющей структуры экономик и уже солидные объемы торговли.

Почему так происходит? Когда я задаю этот вопрос своим знакомым китайским крупным бизнесменам, в последние несколько месяцев все чаще можно услышать фамилию одного из самых знаменитых несостоявшихся гостей ПМЭФ-2019 — основателя Baring Vostok Майкла Калви. Для частных китайских бизнесменов основной источник информации о России — глобальные СМИ. Financial Times и The Wall Street Journal пишут о деле Калви регулярно. «Мы видим картинку с нашими руководителями, которые улыбаются и жмут друг другу руки, это отлично и важно для стран. Но это политика,— говорят они.— А как вести бизнес в стране, где из-за делового спора могут посадить одного из самых удачных иностранных инвесторов, который знает всю вашу элиту и после введения санкций, по сути, работал бесплатным пиар-агентом. У нас нет такого опыта в России и таких связей, на что нам-то рассчитывать?» У меня нет ответа на этот вопрос.