Десятки летчиков остались без работы из-за недействительных дипломов

В результате проверки после крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в 2018 году выяснилось, что пилоты закончили Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ), который не имел права выдавать летные свидетельства. Как стало известно “Ъ”, у вуза отсутствовал сертификат (свидетельство) авиационного учебного центра, а также утвержденная Росавиацией программа подготовки. Погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян также был выпускником ЮУрГУ.

Трагедия, происшедшая 11 февраля 2018 года, унесла жизни 65 пассажиров и шести членов экипажа, потерпевшими признано 108 человек. По версии следствия, при обледенении датчиков скорости экипаж растерялся и принимал решения, которые привели к катастрофе.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «У пилотов катастрофа с дипломами».