У пилотов катастрофа с дипломами

Как стало известно “Ъ”, прошлогодняя катастрофа самолета Ан-148 в Подмосковье привела не только к гибели 71 человека, разорила компанию АО «Саратовские авиалинии», которой принадлежало воздушное судно, но и оставила без работы десятки пилотов по всей стране. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что все они, как и погибший в авиакатастрофе второй пилот разбившегося самолета Сергей Гамбарян, получили свидетельства, окончив Южно-Уральский государственный университет, который не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Обжалуя решения Росавиации, пилоты обратились в суды, но их иски были отклонены.
Выступая недавно в Госдуме на «правительственном часе», генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в ходе надзорных проверок были выявлены факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие. В связи с этим, по его словам, с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств.
По данным “Ъ”, речь в основном шла о выпускниках Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ), где будущие пилоты осваивали теоретическую часть, практикуясь в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа», а затем созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА). Челябинские выпускники и раньше вызывали вопросы у надзорных органов, но вплотную они ими занялись после крушения в феврале прошлого года Ан-148 «Саратовских авиалиний», следовавшего из Москвы в Орск. Межгосударственный авиакомитет установил, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, обледенение которых произошло в ходе набора высоты. Командир экипажа, получив неверные данные о падении скорости, решил разогнать воздушное судно, переведя его в пикирование, во время которого и произошло столкновение с землей. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Проводя проверку в связи с катастрофой, Генпрокуратура выяснила, что второму пилоту разбившегося самолета Сергею Гамбаряну 21 июня 2017 года территориальным управлением Росавиации было выдано свидетельство коммерческого пилота на основании обучения, которое он прошел в ЮУрГУ. При этом было установлено, что сам университет не имел сертификата (свидетельства) авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Прокурорами были установлены еще 64 пилота, окончивших ЮУрГУ. Материалы в их отношении надзорный орган направил в Росавиацию, которая по результатам своей проверки стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов.
Летчики, обжалуя действия Росавиации, обратились в суды по всей стране. В исках они, как правило, указывали, что не предоставляли недостоверные сведения для получения свидетельств пилотов: учились в ЮУрГУ, о чем свидетельствуют дипломы вуза, а летали, заключив соответствующие договоры, на тренажерах и воздушных судах «ЧелАвиа» и ЧЛУГА.
Однако суды иски отклонили, ссылаясь на то, что у всех трех структур отсутствовали действующие сертификаты и лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области авиации. К тому же для многих пилотов обучение оформлялось как профессиональная переподготовка и стажировка, однако в ходе проверок выяснялось, что свидетельств авиационного персонала они не имели, то есть не были пилотами гражданской авиации, следовательно, не могли переучиваться на новый тип воздушных судов в рамках дополнительного образования.
Следует отметить, что обучение по специальности «пилот» проводилось на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ с тренировками в ЧЛУГА с 2011 года. Однако еще в 2017 году Росавиация начала отзывать свидетельства пилотов на том основании, что с августа 2016 года у училища нет сертификата авиационного учебного центра (АУЦ), выданного Росавиацией. В сентябре 2017 года Копейский городской суд по иску челябинского транспортного прокурора и на том же основании признал деятельность ЧЛУГА по обучению пилотов незаконной. В 2018 году Челябинский областной суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, подтвердил решение суда первой инстанции. При этом руководство училища настаивает на том, что сертификат АУЦ необходим лишь для переподготовки специалистов (этим училище не занималось с момента завершения срока действия сертификата), а те, кто не имеют летной подготовки, обучаются по образовательным программам по лицензии Минобразования, все правоотношения регулируются федеральным законом об образовании. При этом многочисленные попытки получить новый сертификат в Росавиации остаются безуспешными.
Сейчас Центральный районный суд Челябинска рассматривает два иска челябинского транспортного прокурора к ЮУрГУ. Надзорное ведомство требует признать незаконной деятельность вуза по обучению специалистов авиационного персонала с присвоением квалификации «пилот», а также признать недействительными дипломы о среднем профобразовании по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации «пилот». По этим искам дипломов могут лишиться 103 выпускника ЮУрГУ. С 2017 года ЧЛУГА и, соответственно, ЮУрГУ не занимаются обучением пилотов. 32 выпускника 2017 года так и не получили дипломы.
«Такую базу загубили! Она была лучшей в Европе. Три ангара забиты самолетами, тренажеры. Теперь они стоят, не эксплуатируются, здание рушится»,— сообщил “Ъ” директор ЧЛУГА Александр Матусевич. По его словам, за все годы существования совместной программы с ЮУрГУ обучение прошли около 300 человек. Сколько из них лишились свидетельств пилотов, он уточнить не смог. По его словам, часть выпускников, лишенных свидетельств Росавиацией, получили пилотские лицензии за границей и сейчас летают, а те, кто остался в России, «мучаются и судятся».
В пресс-службе ЮУрГУ заявили, что не комментируют ситуацию с обучением пилотов, предложив написать письменный запрос, на который пока не ответили.
При этом следует отметить, что в апреле этого года ситуацией с челябинскими пилотами озаботилась вице-премьер Татьяна Голикова, предложившая Минтрансу и Росавиации принять меры к их трудоустройству. В Росавиации на запрос “Ъ” оперативно не ответили, а источник в Минтрансе сообщил, что вернуть свидетельства пилотам или выдать новые в данной ситуации закон не позволяет. «Сейчас обсуждается предложение о том, чтобы дать им возможность экстерном сдавать экзамены в сертифицированных вузах, однако при этом все равно придется "перелетывать", проходя соответствующую практику»,— отметил собеседник “Ъ”.
Южно-Уральский государственный университет в настоящее время не осуществляет деятельность по реализации образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 25.02.04 «Летная эксплуатация летательных аппаратов», сообщили “Ъ” в ответ на запрос в пресс-службе университета после выхода материала.
Деятельность по реализации вышеуказанных образовательных программ была прекращена университетом в 2017 году. Соответствующие изменения в лицензию на право ведения образовательной деятельности были внесены Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на основании заявления университета.
В связи с тем, что Южно-Уральский государственный университет не осуществляет деятельность по выдаче свидетельств пилотов, уточнили в пресс-службе, предоставить информацию о количестве человек, которые «остались без лицензии пилотов» не представляется возможным.
«Иная информация, сведения о которой запрошены 5 июня 2019 г., не может быть предоставлена, в связи с тем, что указанная информация составляет коммерческую тайну. Дата принятия решения об отказе в предоставлении указанной информации — 7 июня 2019 года»,— заявили в университете.
Для АО «Саратовские авиалинии» авиакатастрофа завершилась отзывом сертификата эксплуатанта (летного сертификата). Сразу после крушения Ан-148 Росавиация начала проверку авиакомпании и, выявив ряд нарушений, ограничила действия летного сертификата до 27 апреля 2018 года. В марте того же года компания направила заявку на продление лицензии, но, как выяснилось, в перечень заявленного эксплуатантом авиационного персонала, составленный 14 марта, включены члены экипажа, погибшие 11 февраля 2018 года в авиационной катастрофе, а также воздушное судно Ан-148–100В, регистрационный номер RA-61704, утраченное в катастрофе. Глава Росавиации Александр Нерадько рекомендовал руководству «Саратовских авиалиний», «учитывая беспрецедентное, безответственное отношение к вопросам обеспечения безопасности полетов», самостоятельно отказаться от сертификата эксплуатанта и сосредоточиться на аэропортовой деятельности.
В авиакомпании заверили, что исправят нарушения. Ограничение сертификата продлили до 30 мая. В мае в «Саратовских авиалиниях» провели выборочную проверку летных заданий, летных книжек, табелей учета рабочего времени и других документов членов летных экипажей, регулятор выявил ряд системных нарушений. В частности, выяснилось, что компания планирует работу членов летного состава без учета нормирования рабочего времени и времени отдыха; экипажи «преднамеренно» не соблюдают режим в отсутствие должного контроля со стороны руководства; практикуются недостоверный учет рабочего времени и превышение максимальной продолжительности полетной смены в течение суток; отсутствует повторный медосмотр пилотов. В Росавиации посчитали, что «усталость уменьшает бдительность пилота, может стать причиной ненадлежащего наблюдения за ориентировкой и положением воздушного судна в пространстве, неправильной оценки ситуации, ошибочного понимания работы систем управления и как итог — принятия неправильного решения». В конце мая руководство «Саратовских авиалиний» направило новую заявку на продление сертификата эксплуатанта, но не получив ответа от Росавиации, отменило все рейсы.
После этого АО «Саратовские авиалинии» работало исключительно как оператор аэропорта Саратов-Центральный. По итогам 2018 года компания получила убыток в размере 707,6 млн руб. 29 мая этого года компания уведомила министерство занятости, труда и миграции Саратовской области о намерении сократить 394 из 493 сотрудников. Источники “Ъ” в «Саратовских авиалиниях» говорят, что, очевидно, после открытия саратовского аэропорта Гагарин (запланировано на август этого года) предприятие прекратит существование.
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