Минфин: в случае кризиса бюджету понадобятся резервы в 10–12% ВВП

В условиях экономического кризиса российскому бюджету понадобятся резервы в 10–12% ВВП, чтобы справиться с обязательствами, сообщил «РИА Новости» замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах ПМЭФ-2019. Он уточнил, что Минфин проводил стресс-оценки.

«И по нашим оценкам получалось, что даже если цена на нефть упадет до 30–25, и это падение продлится достаточно длительный период времени — три года, пять лет, в этом случае выпадающие (доходы бюджета.— “Ъ”) — от 10 до 12% ВВП»,— отметил господин Колычев. По его словам, даже при таком сценарии этих резервов будет достаточно.

Ранее Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,4% до 1,2%. Банк отметил, что причиной снижения стало сокращение нефтяной добычи. Оценка по темпам экономического роста РФ на 2020–2022 годы осталась на уровне 1,8%.

Подробнее о прогнозе Всемирного банка — в материале “Ъ” «Всемирный банк ударил по прогнозам».

Главное о первом дне ПМЭФ читайте в публикации “Ъ”.