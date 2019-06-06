Минфин: в случае кризиса бюджету понадобятся резервы в 10–12% ВВП

В условиях экономического кризиса российскому бюджету понадобятся резервы в 10–12% ВВП, чтобы справиться с обязательствами, сообщил «РИА Новости» замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах ПМЭФ-2019. Он уточнил, что Минфин проводил стресс-оценки.
«И по нашим оценкам получалось, что даже если цена на нефть упадет до 30–25, и это падение продлится достаточно длительный период времени — три года, пять лет, в этом случае выпадающие (доходы бюджета.— “Ъ”) — от 10 до 12% ВВП»,— отметил господин Колычев. По его словам, даже при таком сценарии этих резервов будет достаточно.
Ранее Всемирный банк снизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,4% до 1,2%. Банк отметил, что причиной снижения стало сокращение нефтяной добычи. Оценка по темпам экономического роста РФ на 2020–2022 годы осталась на уровне 1,8%.
Подробнее о прогнозе Всемирного банка — в материале “Ъ” «Всемирный банк ударил по прогнозам».
Главное о первом дне ПМЭФ читайте в публикации “Ъ”.
просмотров: 133441
просмотров: 129620
просмотров: 103939
просмотров: 77665
просмотров: 71702