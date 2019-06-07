Отдых под налогом

Стартовавший год назад эксперимент по внедрению в регионах курортного сбора идет не так гладко, как надеялись власти. Несмотря на скромную величину сбора, необходимость даже немного доплатить за пребывание на курортах вызывает у отдыхающих раздражение, становится причиной конфликтов и в некоторых случаях приводит к сокращению турпотока. В итоге региональным властям приходится идти на уступки: сокращать размер курортного сбора или вовсе отказываться от его введения.

Эпицентр на Кавказе

В 2018 году за счет введения курортного сбора российские регионы заработали 313,1 млн руб., превысив ожидания на 16,2%, следует из данных, представленных “Ъ” в Министерстве по делам Северного Кавказа. До этого чиновники Минкавказа направляли в правительство свой отчет о ходе эксперимента, и он был сочтен успешным. Как пояснили “Ъ” в пресс-службе министерства, «главная задача текущего этапа решена — механизм запущен». Но далеко не во всех регионах эксперимент идет гладко и может рассчитывать на дальнейшее развитие.

Именно Минкавказа выдвинуло идею курортного сбора. Впервые о ней стало известно в ноябре 2015 года, когда министерство подготовило законопроект о проведении эксперимента только на территории Ставропольского края. Сбор планировалось установить в размере до 150 руб. в сутки с человека, и власти подсчитывали, что краевой бюджет до 2021 года сможет дополнительно получить 2–6 млрд руб. Но проект вышел на федеральный уровень: в августе 2016 года идею поддержал Владимир Путин, поручивший правительству разработать законопроект о введении сбора в размере до 150 руб. сразу в четырех регионах: Ставропольском, Краснодарском, Алтайском краях и Крыму. Президент тогда указывал, что полученные в рамках эксперимента деньги должны пойти на ремонт санаторных объектов объемом около 35 млрд руб.

На окончательное утверждение закона о курортном сборе потребовался еще год. Согласно документу, размер выплаты регионы устанавливают самостоятельно: в 2018 году он мог быть до 50 руб. за человека в сутки, а в дальнейшем вырасти до 100 руб. Местные власти могут и определять льготные категории граждан. Как правило, от сбора освобождаются дети, пенсионеры, студенты и местные жители. Оператором сбора средств выступают отельеры, они должны получить деньги с отдыхающих и передать их в региональный Фонд развития курортной инфраструктуры. Сбор не включается в стоимость размещения: гости платят его отдельно, при въезде в отель или выезде из него. Именно этот момент сейчас вызывает максимальное недовольство бизнеса.

Бунт отельеров

Гендиректор санаторно-курортного комплекса «Знание» в Сочи Дмитрий Богданов утверждает, что с большими сложностями при начислении курортного сбора сталкиваются все крупные отели (свыше 200 номеров). Во всех случаях средства размещения должны оформлять приходно-кассовый чек, а расчеты происходят за наличные. «Безналичные расчеты предполагают плату на эквайринг, понимания того, кто должен ее вносить (в случае сбора.— “Ъ”), у рынка до сих пор нет, терять на комиссии свою прибыль гостиницы не готовы»,— объясняет господин Богданов. По его расчетам, оформление каждого гостя занимает в среднем четыре минуты, семьи с детьми — восемь. «Если мы возьмем среднее время шесть минут и 120 человек, которые могут заселиться в день, получим 7,5 часа»,— рассуждает отельер.

Большие временные потери заставляют крупные объекты размещения нанимать дополнительный персонал. Расходы на оплату труда двух человек, которые будут заниматься оформлением курортного сбора, по подсчетам господина Богданова, составляют 100 тыс. руб. в месяц или 1,2 млн руб. в год. По словам эксперта, в Краснодарском крае небольшой размер курортного сбора не вызывает сильного раздражения у туристов. «Средний размер выплаты на семью у нас составляет 220 руб., люди возмущаются, но платят,— рассказывает он.— Но в Кавминводах, где размер взноса составляет 50 руб. в день, скандалы случаются достаточно часто». Господин Богданов указывает, что туристы сейчас достаточно чувствительны к цене и разнице: при покупке тура существенной для них оказывается разница даже в 100 руб.

Донести свою позицию до властей бизнес пытается через «Опору России», которая выступает с активной критикой курортного сбора. В своем майском обращении в Минфин организация посчитала преждевременным обнародованное в апреле министерством предложение по внесению в Налоговый кодекс (НК) в качестве одного из неналоговых платежей гостиничного сбора, который, по сути, с 2022 года может заменить собой курортный сбор. В «Опоре России» настаивают: такая практика снижает конкурентоспособность отелей перед апартаментами, которые в частном порядке сдаются физлицам. В пресс-службе Минфина пояснили “Ъ”, что включение в НК гостиничного сбора призвано, напротив, не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей. При этом субъекты РФ сами решают, вводить или нет дополнительные платежи.

Недовольство туристов

Возмущение туристов, о котором говорят отельеры, уже сдерживает планы по расширению практики курортного сбора. Яркий пример — Алтайский край, где дополнительные платежи установлены для путешественников, посещающих Белокуриху. В 2018 году сбор был установлен на уровне 30 руб. в сутки, в этом году вырос до 50 руб. и вызвал резкое недовольство отдыхающих.

Как пояснил “Ъ” председатель совета депутатов Белокурихи Сергей Криворученко, если за восемь месяцев 2018 года было зафиксировано 82 отказа от оплаты сбора, то только за январь этого года уже 120. «Полагаю, это связано со снижением реальных доходов населения,— отмечает депутат.— И даже если человек отказывается платить курортный сбор, мы не можем его не пускать в Белокуриху». Тем более что, подчеркивает господин Криворученко, наблюдается ускорение темпов снижения продаж туров в регион. Если по итогам 2017 года, утверждает он, число реализованных путевок снизилось на 4%, то в 2018 году — уже на 8,3%: «Для Белокурихи это ощутимые цифры».

Руководитель практики жилищного права и социальных правоотношений НЮС «Амулекс» Дмитрий Томко объясняет, что, отказываясь от уплаты курортного сбора, совершеннолетний турист несет гражданскую ответственность за невыполнение обязательств. Взыскать сбор, по словам юриста, в теории можно через мировой суд, но «это достаточно трудоемкий процесс».

Из закона, добавляет господин Томко, четко не ясно, кто именно должен заниматься взысканием сбора: непосредственно отель или региональный Фонд развития курортной инфраструктуры. Господин Томко рассуждает, что в перспективе каждому фонду придется либо держать у себя значительный штат юристов, либо при накоплении достаточного пула просроченной задолженности передавать взыскание подрядчику. Юрист считает возможным, что в дальнейшем сбор перейдет в зону ответственности налоговиков.

Недовольство путешественников вынуждает местные власти идти на попятную. Сергей Криворученко рассказывает, что выдвинутое местными депутатами предложение о снижении размера курортного сбора в Белокурихе до 30 руб. за человека в сутки уже одобрено на уровне муниципальных властей. «До 1 июля инициатива будет направлена в адрес правительства Алтайского края»,— добавил он.

Политик считает, что с введением курортного сбора Белокуриха оказалась в неравных условиях с другими региональными курортами, которые не взимают с туристов дополнительных средств. Сергей Криворученко пояснил, что депутаты Белокурихи на ближайшей сессии поднимут вопрос об освобождении от уплаты курортного сбора жителей Алтайского края. «Краснодарский край еще в 2018 году применил эту норму, мы будем действовать по аналогии»,— пояснил он. Еще радикальнее в отношении курортного сбора оказались власти Крыма. Регион последовательно сдвигал дату его внедрения. В последний раз, в апреле текущего года, срок перенесли на май 2021 года (см. подробнее блицинтервью).

Курс на Баден-Баден

Чиновники соседнего с Крымом Краснодарского края настроены оптимистичнее и в этом году поставили цель, напротив, увеличить объем поступлений от курортного сбора со 109 млн до 150 млн руб. в год. Лидером 2018 года по объему курортного сбора стал Ставропольский край, где собрали 185,5 млн руб. Больше всего средств принес Кисловодск — 70,4 млн руб., Ессентуки, Пятигорск и Железноводск сдали в общую копилку соответственно 51,4 млн, 33,2 млн и 30,5 млн руб.

Как пояснили “Ъ” в краевом минтуризме, курортный сбор никак не повлиял на загрузку местных санаториев и гостиниц. По оценкам региональных властей, турпоток на курорты Кавказских Минеральных Вод в 2018 году составил 1,09 млн человек, это на 8% превышает уровень 2017 года. Но в Минтуризме признают, что большинство отдыхающих приезжают не в частный сектор, а на лечение в санатории и спа-отели.

Глава города Ессентуки Александр Некристов заявил “Ъ”, что сам сбор не вызвал особого негатива у гостей курорта. «Это полезный и важный инструмент, с помощью которого мы решим многие проблемы, связанные с курортной инфраструктурой, он поможет сделать большой шаг вперед и, соответственно, быть конкурентными на фоне таких зарубежных курортов, как Карловы Вары и Баден-Баден»,— обещает чиновник.

Но далеко не все местные эксперты разделяют его позицию. «Наши курорты — федеральные, а значит, должны быть федеральные обязательства, и забота об инфраструктуре должна лежать на бюджете страны»,— рассуждает гендиректор ООО «Курортное управление» (объединяет здравницы профсоюзов в Кавминводах) Николай Мурашко. Негативным итогом эксперимента по внедрению курортного сбора он называет заметное стремление отдыхающих сократить срок своего пребывания на курортах.

Единственным регионом, который сейчас самостоятельно стремится к введению дополнительного туристического сбора, стал Санкт-Петербург. В начале апреля текущего года врио губернатора города Александр Беглов во время встречи с Владимиром Путиным заявил о планах региональных властей ввести такой сбор в размере 100 руб. в день для иностранных туристов. Исходя из расчета чиновника, в прошлом году город посетили 3,9 млн зарубежных путешественников, а в этом году ожидается более 4 млн, на которых Санкт-Петербург мог бы заработать около 1 млрд руб. Эти деньги, по мнению господина Беглова, нужны городу на реконструкцию и ремонт исторического центра города. Владимир Путин инициативу поддержал.

Александра Мерцалова; Оксана Павлова, Новосибирск; Елена Рыжкова, Краснодар; Александра Ларинцева, Пятигорск