Цена вопроса Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин — о том, почему экономика курортного сбора пока на стороне туристов

Людей, которые принципиально отказываются платить курортный сбор, на самом деле не так много. За все время его существования было собрано несколько сотен протоколов об административных правонарушениях, которые в таких случаях составлялись. В основном все понимают, что закон есть закон, и соглашаются его выполнять.

Претензии у туристов вызывает не сумма, а сама процедура: курортный сбор всегда вносится отдельно, это нужно для упрощения процедуры контроля со стороны налоговых органов.

В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются. В Ставропольском крае сбор оплачивается при выезде из отеля. В таких ситуациях туристы иногда говорят, что времени ждать у них нет, и просто уезжают. В результате в регионе думают изменить порядок внесения сбора.

В законе о курортном сборе обозначено достаточно много льготных категорий, и его оплаты фактически избегают 40% путешественников. Но как работают эти правила в регионах, туристам в большинстве случаев непонятно. Например, в Краснодарском крае не платить могут все местные жители. В Ставрополье такой нормы нет.

Жители Кисловодска освобождены от курортного сбора в своем городе, но должны платить его, отправляясь, например, в Пятигорск. Безусловно, путешественников, которые ездят из Кисловодска в Пятигорск, не так много, но все они очень возмущаются необходимостью что-то платить.

Сама по себе экономика курортного сбора пока на стороне туристов. В Краснодарском крае его размер составляет 10 руб. в сутки, туристы этого не чувствуют. На мой взгляд, предельная возможная сумма — 100 руб. В этом случае за десятидневный отдых придется дополнительно заплатить 1 тыс. руб., и у туристов может возникнуть дополнительный стрессовый фактор.

Но любой дополнительный сбор — это своеобразный сигнал для туристов: здесь вам не рады. Никого привлечь таким способом нельзя.

Важно четко просчитывать, какой экономический эффект это дает региону или населенному пункту. Например, Белокуриха — небольшой город, собранные деньги позволят его значительно благоустроить. Если мы говорим о Сочи или Санкт-Петербурге, который рассчитывает ввести выплаты для иностранных гостей, проект становится куда более сомнительным: дополнительные средства просто затеряются в общем бюджете и никаких позитивных изменений туристы не заметят. Стоит ли в этом случае идти на риск снижения турпотока при условии, что на государственном уровне декларируется задача его наращивать?

Кроме того, курортный сбор платят далеко не все средства размещения. Например, в Краснодарском крае его обходят 60% объектов. Фактически никакой ответственности за это нет, отели могут заявить, что просто не размещали у себя туристов в этот период. Ситуация закономерно ставит честных отельеров в неравные конкурентные условия с теневым сектором.

Пока курортный сбор остается небольшим, проблема стоит не так остро: мало кто откажется ехать в любимый отель ради того, чтобы сэкономить 10 руб. в день, но с перспективой его увеличения она легко может обостриться.

Сергей Ромашкин, гендиректор туроператора «Дельфин»