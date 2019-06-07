Цена вопроса

Людей, которые принципиально отказываются платить курортный сбор, на самом деле не так много. За все время его существования было собрано несколько сотен протоколов об административных правонарушениях, которые в таких случаях составлялись. В основном все понимают, что закон есть закон, и соглашаются его выполнять.
Претензии у туристов вызывает не сумма, а сама процедура: курортный сбор всегда вносится отдельно, это нужно для упрощения процедуры контроля со стороны налоговых органов.
В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются. В Ставропольском крае сбор оплачивается при выезде из отеля. В таких ситуациях туристы иногда говорят, что времени ждать у них нет, и просто уезжают. В результате в регионе думают изменить порядок внесения сбора.
В законе о курортном сборе обозначено достаточно много льготных категорий, и его оплаты фактически избегают 40% путешественников. Но как работают эти правила в регионах, туристам в большинстве случаев непонятно. Например, в Краснодарском крае не платить могут все местные жители. В Ставрополье такой нормы нет.
Жители Кисловодска освобождены от курортного сбора в своем городе, но должны платить его, отправляясь, например, в Пятигорск. Безусловно, путешественников, которые ездят из Кисловодска в Пятигорск, не так много, но все они очень возмущаются необходимостью что-то платить.
Сама по себе экономика курортного сбора пока на стороне туристов. В Краснодарском крае его размер составляет 10 руб. в сутки, туристы этого не чувствуют. На мой взгляд, предельная возможная сумма — 100 руб. В этом случае за десятидневный отдых придется дополнительно заплатить 1 тыс. руб., и у туристов может возникнуть дополнительный стрессовый фактор.
Но любой дополнительный сбор — это своеобразный сигнал для туристов: здесь вам не рады. Никого привлечь таким способом нельзя.
Важно четко просчитывать, какой экономический эффект это дает региону или населенному пункту. Например, Белокуриха — небольшой город, собранные деньги позволят его значительно благоустроить. Если мы говорим о Сочи или Санкт-Петербурге, который рассчитывает ввести выплаты для иностранных гостей, проект становится куда более сомнительным: дополнительные средства просто затеряются в общем бюджете и никаких позитивных изменений туристы не заметят. Стоит ли в этом случае идти на риск снижения турпотока при условии, что на государственном уровне декларируется задача его наращивать?
Кроме того, курортный сбор платят далеко не все средства размещения. Например, в Краснодарском крае его обходят 60% объектов. Фактически никакой ответственности за это нет, отели могут заявить, что просто не размещали у себя туристов в этот период. Ситуация закономерно ставит честных отельеров в неравные конкурентные условия с теневым сектором.
Пока курортный сбор остается небольшим, проблема стоит не так остро: мало кто откажется ехать в любимый отель ради того, чтобы сэкономить 10 руб. в день, но с перспективой его увеличения она легко может обостриться.
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