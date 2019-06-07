«Мы больше нанесем ущерба, чем заработаем»

Эксперимент по взиманию курортного сбора в 2018 году должен был стартовать в нескольких муниципалитетах Крыма. Но местные власти уже дважды переносили срок его введения: сначала — на май 2019 года, а затем — на 2021 год. Почему на полуострове не спешат с введением сбора, “Ъ” рассказал председатель комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

— Почему Крым решил отказаться от курортного сбора?

— Крым не отказался, а отложил курортный сбор. Причин несколько. Во-первых, сегодня у нас идет большая модернизация санаторно-курортного и гостиничного комплекса. Меняется вся туристическая инфраструктура. Изменения связаны в первую очередь с транспортной логистикой. Строится трасса «Таврида», вводится железнодорожное, автомобильное, авиационное сообщение. Это очень серьезные процессы, которые еще не завершены, поэтому есть неудобства, связанные с приездом людей в Крым.

Во-вторых, 25 лет при Украине в Крыму все уничтожалось и ничего не делалось. Поэтому нам надо много всего создать с нуля и выйти на соответствующий уровень предоставления услуг. Нужно улучшать качество номерного фонда, готовить персонал, модернизировать санаторные учреждения. Этот процесс тоже пока не завершен.

И третье — это серый сектор, малые отели, квартиры. Наша задача вывести из тени тех, кто 25 лет прятался, не платил налоги. Из-за этих трех ключевых моментов мы приняли решение не вводить в заблуждение людей. Мы еще не можем предоставить полноценно тот перечень услуг, которые может предоставить, например, Краснодарский край, где есть Сочи, выстроенный полностью к Олимпийским играм. Курорты в Ставропольском и Алтайском краях работают давно и стабильно. Но у нас пока идет ремонт… Нельзя требовать с квартирантов больше денег, пока идет ремонт.

— Что должно измениться до мая 2021 года?

— К этому сроку у нас завершится реализация огромного количества программ: федеральных, региональных, местных. Если республика будет в целом готова либо какие-то отдельные муниципалитеты, тогда мы примем участие в эксперименте. Если нет, то отложим введение курортного сбора еще раз.

— Но год назад вы называли срок 1 мая 2019 года. То есть была уверенность: одного года хватит, чтобы подготовиться к введению сбора?

— Этот год мы брали, чтобы провести анализ того, что происходит в Крыму. И поняли, что на сегодняшний день мы больше нанесем имиджевого ущерба полуострову, чем заработаем.

— Какую сумму в бюджет должен был принести сбор?

— Мы планировали собрать 50 млн руб. На эти деньги невозможно сделать что-то глобальное. При этом могли бы получить такой негативный пиар Крыма, что потом долго приходилось бы исправлять ситуацию.

Давайте наглядно: турист с другого конца страны с пересадками приехал в Крым, еще простоял в пробке, потому что дорога ремонтируется, а ему вместо «добро пожаловать» говорят: «Встаньте в очередь и заплатите курортный сбор, а потом займите другую очередь, где надо оплатить еще что-нибудь». Ничего, кроме негатива, это у него не вызовет.

— Насколько 50 млн руб. серьезная сумма для муниципалитетов? Не станет ли их потеря ударом для местных бюджетов?

— Денег мало не бывает. Но 50 млн руб. на несколько городов — это небольшие деньги.

— С федеральной властью согласовывали перенос введения сбора? Не было ли это воспринято как демарш?

— Конечно, согласовывали с Минэкономики, Минфином и Ростуризмом. Со всеми ведомствами, с которыми необходимо было согласовать этот шаг, мы все обговорили. Они согласились с нашими выводами.

— Что должно измениться, чтобы сбор стал интересен Крыму?

— Прежде всего сам Крым должен измениться. Мы должны навести порядок у себя на территории и показать это нашему клиенту. Чтобы турист увидел, для чего мы собираем с него дополнительные деньги и что он за них получит.

Интервью взял Вадим Никифоров, Симферополь