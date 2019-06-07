Лечение нефтью

6 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписан договор о сотрудничестве между Русфондом и благотворительным фондом ПАО «Татнефть» — одной из крупнейших нефтяных компаний России. Церемония прошла в присутствии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, документ подписали генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов и соучредитель Русфонда Сергей Амбиндер. Фонды будут вместе оплачивать лечение детей Татарстана, до конца года каждый вложит по 15 млн руб. Также БФ «Татнефть» выделил Русфонду 23 млн руб. на приобретение станции Biomek i7, которая поможет ускорить рост Национального регистра доноров костного мозга (РДКМ) имени Васи Перевощикова.

Как бы долго и тщательно ни готовилось соглашение, его подписание на петербургском форуме занимает едва ли больше минуты, процесс поставлен на поток. А Biomek позволяет поставить на поток типирование доноров. За четыре часа этот робот может обработать до 200 образцов ДНК и заменяет ручной труд пятерых лаборантов, говорят специалисты. Biomek установят в лаборатории первичного типирования добровольцев в Казани, созданной Русфондом на базе Казанского (Приволжского) федерального университета. Это позволит ускорить пополнение Приволжского регистра, входящего в созданный Русфондом Национальный РДКМ. По прогнозам генерального директора Национального РДКМ Анны Андрюшкиной, с июля-августа Приволжский регистр сможет добавлять к своей базе по 2000 потенциальных доноров в месяц — такими темпами не растет сейчас ни один российский регистр.

Второе направление сотрудничества — помощь детям. В совместной работе партнеры будут опираться на компетенции Русфонда, объясняет директор БФ «Татнефть» Ренат Мамин. В программу заложен принцип софинансирования: БФ «Татнефть» берет на себя сбор 50% суммы на лечение тяжелобольного ребенка. Оставшуюся половину суммы вложат жертвователи Русфонда. Обе сферы сотрудничества будут развиваться параллельно, говорит Мамин: «Наиль Ульфатович (Маганов, генеральный директор ПАО "Татнефть".— Русфонд) хорошо знает о работе Русфонда над регистрами доноров, считает это важным делом. Покупка Biomek — не разовая акция, а целое направление». Стратегическая цель БФ «Татнефть», по словам Мамина,— наметить пути в сфере благотворительности, по которым могли бы в дальнейшем пойти и другие крупные компании.

Алексей Каменский, корреспондент Русфонда