ФСБ задала задачи «Яндексу»

«Это не тема Кремля, интересоваться нужно в ФСБ и правительстве», — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать конфликт «Яндекса» и спецслужбы. От компании требуют ключи шифрования от сервисов «Почта» и «Диск», сообщает издание РБК. Соответствующие нормы прописаны в «законе Яровой». У «Яндекса» есть десять дней, чтобы выполнить требование ФСБ. В случае отказа сервисы могут быть заблокированы.

На кону сейчас оказалась репутация российской компании, отмечает куратор рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве Ирина Левова: «Речь идет о том, чтобы полностью отдать все программное обеспечение, которое позволяет расшифровывать весь трафик "Яндекса". Такой подход регулятора приведет к тому, что произойдет отток клиентов из компании. Более того, нужно отметить, что Google и какие-то аналогичные иностранные компании, в отличие от "Яндекса", эти ключи ФСБ сдавать не будут. Мне кажется, никто не ставит под сомнение необходимость проведения оперативно-розыскных мероприятий, касающихся сетей связи и использования цифровых методов. Но здесь нужно искать какое-то компромиссное техническое решение.

То есть для крупной компании, которая торгует акциями за рубежом, это означает достаточно серьезные имиджевые потери, ведь речь идет о сдаче полной документации на свой исходный код, который позволит расшифровать любой трафик.

Компромиссом могло бы стать техническое решение, которое очень оперативно выдавало бы ключи от необходимых записей. То есть расшифровка должна происходить не на стороне спецслужбы, а просто по запросу мог бы выдавать ключ к конкретным мероприятиям. Вместе с тем, думаю, что до реальных блокировок сервисов "Яндекса" дело вряд ли дойдет. Если мы в России уже сами себя начнем блокировать, то будет слишком абсурдно».

В «Яндексе» на запрос «Коммерсантъ FM» ответили, что могут выдать ключи шифрования к переписке пользователей, не нарушая при этом приватность клиентов. Как говорится в сообщении, так называемый «закон Яровой» требует предоставлять информацию, которая необходима для декодирования сообщений. Но в документе не идет речь о передачи ключей для расшифровки всего трафика.

Вместе с тем, чем бы ни закончился конфликт «Яндекса» и ФСБ, он, в любом случае, повлияет на развитие интернет-гигантов в России, уверен заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации МГУ им. Ломоносова Иван Засурский: «Показательно, что этот конфликт вырвался наружу. Дело в том, что очень много компаний приватно высказывали недовольство тем, как регулируется интернет в России. Хорошо, что это так обнажилось: стало понятным, что даже у "Яндекса" при всем его размере и возможностях есть колоссальные проблемы с законами, который были приняты.

По большому счету, это наша трагедия, что мы создали ситуацию, при которой так сильно страдают интернет-компании.

В России много лет говорят, что наша юрисдикция становится непривлекательной для бизнеса, что крайне глупо сейчас запускать интернет-проекты и что-то делать, к сожалению. Мне кажется, русский язык и российская юрисдикция перехвачены службами безопасности, которые считают, что они гораздо важнее, чем любой человек, который здесь живет, и бизнес, который здесь работает. В свою очередь, у "Яндекса", в принципе, судьба очень трагичная, потому что компания постепенно оказывается все в более и более сложной ситуации, а отступать ей, по большому счету, некуда. Они и так уже в принципе искалечены тем, что оказались русской компанией, то есть у них основной рынок — отечественный. Из-за этого, как мне кажется, компания выбрала такие направления развития, как такси, доставка еды, то есть максимально идет в реальный мир. Но этим нельзя компенсировать то отставание, которое неизбежно начинает возникать в развитии. Ведь кто-то рядом развивает передовые сервисы, потому что, в отличие от русских интернет-проектов, в мире они продолжают бурно развиваться. Это все-таки совсем не равные условия для конкуренции, например, с Google».

Ранее ФСБ потребовала предоставить ключи шифрования у мессенджера Telegram. Однако тогда его основатель Павел Дуров заявлял, что компания технически не может этого сделать. В свою очередь, суд по запросу спецслужбы решил заблокировать доступ к сервису на территории России, однако до сих пор Роскомнадзору так и не удалось в полной мере прекратить работу Telegram.

Глеб Силко