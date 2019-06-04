РБК: ФСБ потребовала у «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

ФСБ направила в «Яндекс» запрос на передачу ключей для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», пишет РБК со ссылкой на источники. Они сообщили, что требование службы выполнено не было. Оба сервиса находятся в реестре организаторов распространения информации, у которых, согласно «закону Яровой», Центр оперативно-технических мероприятий ФСБ может потребовать «информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет».

Требования касаются передачи сессионных ключей, которые позволяют получить доступ не только к сообщению пользователя, но и ко всем метаданным: кто, когда, с какого IP-адреса заходил в аккаунт, а также получить логин и пароль, которые пользователь отправляет на серверы «Яндекса» в процессе авторизации. Это, в свою очередь, несет значительные риски в плане безопасности. Опрошенные РБК специалисты сказали, что сессионные ключи позволяют не только получить доступ к данным, но и анализировать само поведение пользователей.

Непредоставление ключей шифрования в установленный срок является нарушением действующего Кодекса об административных правонарушениях. «Яндексу» может грозить штраф, а в дальнейшем и блокировка сервисов на территории России, как это произошло с мессенджером Telegram.

Напомним, накануне стало известно, что Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder. В компании сообщили, что не передавали данные о российских пользователях властям.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ FM”.