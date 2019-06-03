Tinder прописался в реестре Роскомнадзора

Переписку россиян в Tinder смогут прочитать спецслужбы: Роскомнадзор внес сервис для знакомств в реестр организаторов распространения информации. Это значит, что, согласно закону, компании придется делиться с ФСБ всеми данными пользователей, а личную переписку хранить в течение шести месяцев. Что изменится для пользователей? И могут ли заблокировать Tinder в России? Об этом — Александр Рассохин и Елена Иванова.

Как шутят в соцсетях, договариваться о свидании теперь придется под чутким вниманием спецслужб. Сейчас Tinder собирает о пользователях много данных — например, IP-адрес и информацию, которую он указывал при регистрации — имя, возраст, фото и электронную почту, в некоторых случаях и номер кредитной карты. Если сервис будет исполнять требования российского закона, то ему придется все это хранить. Как и личную переписку, правда, без фотографий — отправлять их в Tinder просто нельзя.

У спецслужб будет прямой доступ к личной информации пользователей, отметил адвокат, партнер центра цифровых прав Саркис Дарбинян:

«Закон модифицирован так, что оператор должен создать хранилище, в котором должны быть собраны как метаданные за три года, так и переписка за шесть месяцев.

В случае подключения к пульту управления ФСБ доступ к информации осуществляется без участия самого организатора распространения информации. Видимо, придется отслеживать либо по IP-адресам, либо верифицировать через номер мобильного телефона, либо каким-то другим способом, если они решат привести свою деятельность в соответствие российскому закону».

В Роскомнадзоре подчеркнули, что Tinder добровольно предоставил сведения для внесения в реестр. Но по закону это всего лишь данные о юридическом лице, то есть начальный этап. И он пока не означает, что сервис согласен хранить переписку и делиться ей с ФСБ. Теперь у Tinder есть 30 дней на раздумья.

Что будет после, если компания не пойдет на сотрудничество? Блокировка сервиса вполне возможна, прогнозирует управляющий партнер коллегии медиаюристов Федор Кравченко: «Если Tinder пойдет на обострение отношений с Роскомнадзором, то, наверное, в течение нескольких месяцев его будут потихонечку склонять к сотрудничеству, штрафуя на относительно небольшие суммы. А единственно важным вопросом, который будет решаться госорганами, будет вопрос о блокировке. Возможно, его хотят использовать для острастки, чтобы показать крупным игрокам, например, Facebook или Gmail, что, если они будут упрямиться, их может постичь участь Tinder».

Кстати, ФСБ не впервые интересуется сервисами знакомств. Ранее Роскомнадзор внес в реестр конкурентов Tinder – приложения «Мамба» и Badoo. Пользователи соцсетей иронизируют, что не завидуют новым обязанностям сотрудников спецслужб. Найдут ли они там переписки террористов или наркодилеров, неизвестно. Но им придется изучить тысячи нелепых шуток и попыток пригласить на свидание.

Tinder входит в топ самых популярных приложений для знакомств. В российском AppStore сервис занимает 87 место.