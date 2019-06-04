Tinder отрицает передачу данных о российских пользователях после попадания в реестр

Официальный представитель сервиса знакомств Tinder подтвердил “Ъ”, что данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) были предоставлены Роскомнадзору. Однако это не означает передачу данных о российских пользователях властям, отметили в компании.

«Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее, эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству»,— сказал представитель Tinder.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что компания Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств, уже предоставила все необходимые сведения, после чего и была включена в реестр.

По закону входящие в реестр ОРИ компании обязаны в течение шести месяцев хранить содержимое переписок россиян и передавать их по запросу правоохранительных органов.

Подробнее — в публикации “Ъ FM”.