Трактор, танк, торговый центр

Весной 1929 года американское архитектурное бюро Альберта Кана получило от СССР заказ на проектирование и сопровождение строительства главных цехов тракторного завода в Сталинграде. 90 лет спустя, весной 2019-го, на руинах этого завода началось строительство многофункционального центра. Между этими событиями Сталинградский тракторный завод им. Ф. Э. Дзержинского (с 1961 года — Волгоградский тракторный завод) успел побывать одним из главных символов трудовых и боевых достижений Советского Союза.

Приехали

Главный транспорт Волгограда — скоростной трамвай (СТ). Одна из конечных станций обоих маршрутов СТ до сих пор носит название «Тракторный завод». Рядом — остановка электрички Тракторная-пассажирская. Параллельно линиям СТ и железной дороги идет многополосный проспект имени Ленина. Когда-то электрички, трамваи, автобусы и машины каждое буднее утро привозили на это место тысячи людей. Люди шли туда, куда указывает с постамента медный Дзержинский,— к проходной Волгоградского тракторного завода. Завод был огромен, это был город в городе.

Дзержинский так и стоит на своем месте, он — памятник федерального значения. Есть и проходная. Огромные ворота с названием завода и силуэтами орденов — двух Ленина, Отечественной войны и Трудового Красного Знамени. Войти в ворота нельзя. Они на замке, с охраной и видеонаблюдением. За воротами ничего нет — только рай для любителей заброшенных зданий и где-то вдалеке стройплощадка. Слева от закрытого входа — офисный центр «Тракторный». Справа — несколько комнаток, где обитают последние из могикан, совет ветеранов несуществующего завода. Еще правее — мертвое здание, украшенное лозунгом «Все могу в недвижимости» и телефоном, по которому может позвонить любой желающий это здание купить. Еще дальше вправо — торгово-развлекательный центр, в прошлом одно из зданий завода.

Памятник Феликсу Дзержинскому на площади перед Волгоградским тракторным заводом Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Другим зданиям повезло меньше.

Территория завода выглядит так, будто на ней ничего не восстанавливали после Сталинградской битвы. От первенца пятилетки, гиганта советской индустрии не осталось почти ничего.

Нет даже музея, рассказывающего о великом прошлом Волгоградского тракторного завода. Когда-то был ведомственный, недоступный для широкой публики. Сейчас и такого нет.

Территория Волгоградского тракторного завода Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Вот что пишет в своем Facebook Дмитрий Любитенко, урбанист и бывший вице-мэр Волгограда: «Сейчас цеха легендарного завода превращены в пыль, и это настоящее безрассудство. Считаю это место заслуживающим возрождения. Развитие территории ВгТЗ не может сопровождаться только лишь застройкой освободившейся земли многоквартирными домами и торговыми центрами. Это место должно генерировать принципиально иные ценности и блага для нашего города…

Я предлагаю создать в оставшихся зданиях ВгТЗ современный IT-кластер и бизнес-инкубатор для компаний, работающих в сфере инноваций. Резидентами кластера смогут быть объединения, созданные талантливыми выпускниками волгоградских вузов… И еще. На территории ВгТЗ необходимо создать Музей советской индустриализации».

Эта статья — о том, что мог бы рассказать не существующий пока музей.

Рожденный в США

Советская тракторная промышленность рождалась в тяжелых муках. До 1930 года промышленного тракторостроения фактически не существовало. В 1924-м на ленинградском заводе «Красный путиловец» начался массовый выпуск тракторов «Фордзон-Путиловец». Это была нелицензионная копия трактора FordsonF компании Ford. От оригинала она отличалась худшим качеством и в два с половиной раза большей ценой.

12 июля 1926 года на арбузном поле на северной окраине Сталинграда состоялась церемония торжественной закладки первого камня будущего тракторного завода. На нем было написано: «Здесь будет мощный индустриальный центр, здесь мы начнем догонять заграницу».

Восемь дней спустя умер Феликс Эдмундович Дзержинский, и еще не существующему заводу решено был присвоить его имя.

Планировалось, что тракторный завод в Сталинграде построит по концессии компания Ford. Ее представители приехали в СССР за три месяца до закладки камня. После долгих размышлений компания Ford ответила советскому правительству отказом. Между СССР и США не было тогда дипломатических отношений, и фирма опасалась, что построенный завод национализируют и инвестиции пропадут. В ноябре 1926 года Высший совет народного хозяйства провозгласил: «Постройка первого тракторного завода в Сталинграде является первоочередной важнейшей задачей правительства наряду с работами в области электрификации».

Прошел 1927 год, затем и 1928-й. Там, где должен был строиться завод, по-прежнему росли арбузы. Но 17 июня 1930 года с конвейера первого советского тракторного завода в Сталинграде сошел первый колесный трактор СТЗ-1. Что же произошло в промежутке?

В промежутке был 1929 год. Год великого перелома в СССР, год начала Великой депрессии в США.

8 мая 1929 года американский архитектор Альберт Кан из Детройта прибыл по приглашению в офис компании Амторг на Манхэттене (Бродвей, 165). В условиях отсутствия дипломатических отношений Амторг занималась всей торговлей между СССР и США. Юридически это была американская компания с присутствием советского капитала, фактически — советская внешнеторговая фирма с присутствием большого количества разведчиков в штате.

Архитектор Альберт Кан Фото: Getty Images

Альберт Кан и глава Амторга Саул Брон подписали контракт на проектирование и сопровождение архитектурным бюро Кана строительства трех основных производственных цехов Сталинградского тракторного завода (СТЗ).

Полная стоимость контракта, включая оборудование, составляла $30 млн, из них $4 млн — стоимость заводских зданий. В современных долларах это составит соответственно около $450 млн и $60 млн.

Более 100 американских компаний стали поставщиками материалов и оборудования для СТЗ. И здание завода, и его начинка — все было американским. Окна, фонари верхнего освещения, вентиляция, электрика, сантехника. Отработав смену на американском станке, рабочий мог смыть с себя пот в американской душевой. Стальные конструкции изготавливались в Нью-Йорке компанией McClintic Marshall Products, после чего доставлялись в Сталинград для сборки на месте. Огромный поток грузов шел сначала по воде — через Атлантический океан, Средиземное и Черное моря, затем по Волге. От Волги до места строительства — уже по суше, на грузовиках, лошадях, верблюдах и по специально проложенным (тоже по чертежам бюро Альберта Кана) железнодорожным линиям.

«Отцы» Сталинградского тракторного завода Читать далее

Непосредственно в Сталинграде процессом постройки завода также руководили американцы. Рабочих рук на строительстве завода не хватало. По призыву ВЛКСМ на стройку было направлено «7000 молодых рабочих и батраков, проверенных на общественной работе». В каждой бригаде из 20–30 «семитысячников» бригадиром был американец.

Сталинградский тракторный завод им. Ф. Э. Дзержинского был скопирован с тракторного завода компании International Harvester в Милуоки (штат Висконсин). Первым трактором, который начали собирать на конвейере в Сталинграде, был выпускаемый этой же компанией McCormick Deering 15/30. В СССР он стал называться СТЗ 15/30 (СТЗ-1).

В день пуска Сталинградского тракторного завода 17 июня 1930 года товарищ Сталин направил его рабочим и руководству приветствие: «50 тысяч тракторов, которые вы должны давать стране ежегодно, есть 50 тысяч снарядов, взрывающих старый буржуазный мир и прокладывающих дорогу новому социалистическому укладу в деревне».

Пролетарский суд над расистами

В самый разгар Великой депрессии в доме 255 по Вест-Конгресс-стрит в Детройте открылось советское бюро по трудоустройству. Для работы по годичным контрактам на СТЗ были наняты 380 американских рабочих.

Некоторые приехали в Советский Союз с семьями. Американским рабочим было выделено новое жилье, они могли покупать продукты и промтовары в магазине Инснаб (что расшифровывается как «снабжение иностранцев»), для них выпускалась газета на английском языке, организовывались лекции, концерты, танцы, показ кинофильмов.

Американские рабочие ехали в СССР не ради того, чтобы своими глазами увидеть страну победившего пролетариата. У них был другой, более мощный стимул — деньги.

На конвейере у Форда простой сборщик получал $140 в месяц. За такую же работу в Сталинграде обещали $250 в месяц, из них $150 на счет в американском банке, а $100 — на руки. Плюс бесплатное жилье и месяц оплачиваемого отпуска.

У одного из приехавших на заработки в СССР американцев была своя цель — окончить институт и стать инженером. В США дорога к высшему образованию была для него закрыта. Его звали Роберт Робинсон. Из 380 завербованных в Детройте только у него был темный цвет кожи.

Инженер Роберт Робинсон Фото: Лев Носов / РИА Новости

Через две недели после приезда в Сталинград он стал жертвой нападения двух соотечественников — Льюиса и Брауна. Избив Робинсона, они пообещали утопить его в Волге, если тот в течение 24 часов не уедет из города. В США в те годы никто не обратил бы на случившееся внимания: ну да, избили негра, и что? В СССР Льюиса и Брауна арестовали. О конфликте написала газета «Труд», затем «Правда». В Сталинграде прошла демонстрация рабочих, требующих примерно наказать расистов. Того же требовали трудовые коллективы по всему СССР. Льюису и Брауну пришлось каяться, за них вступилось американское посольство. За возбуждение национальной вражды и розни им грозил тюремный срок. Но суд решил, что тюрьма будет слишком мягкой карой для расистов. Льюис и Браун были приговорены к исключительной мере наказания — высылке из СССР сроком на десять лет.

Роберт Робинсон после суда стал знаменитостью. После завершения срока контракта в Сталинграде он переехал в Москву, поступив на подшипниковый завод. В 1934 году его избрали депутатом Моссовета. В 1937-м власти США предложили ему вернуться домой или отказаться от американского гражданства. Он выбрал второе. В 1944 году Робинсон окончил Московский вечерний машиностроительный институт. После войны он многократно пытался вернуться в США, но ему постоянно отказывали в выездной визе. Покинуть СССР он смог только в 1974 году благодаря помощи дипломатов из Уганды. Ему удалось вернуться в Америку и восстановить гражданство. В США он опубликовал мемуары под названием «Черный среди красных».

Брак и враг

В истории СТЗ конца 1930-х годов тесно переплетаются две темы: ударничество и шпиономания. В марте 1935 года начальник экономического управления ГУГБ НКВД СССР Лев Григорьевич Миронов докладывал Сталину о том, что его подчиненные выявили факты выпуска на СТЗ недоброкачественных тракторов. В докладе было перечислено число бракованных деталей: рамы — 11 тыс. штук, полуоси — около 40 тыс. штук, коробки скоростей — 8300 штук, шестерня первой и второй скорости — 12 тыс. штук. Вывод Миронова был таким: виновные являются активными троцкистами, ведущими контрреволюционную вредительскую работу, направленную на срыв выпуска тракторов.

Фото: РИА Новости

И в то же время газета «Правда» чуть ли не ежедневно сообщала о небывалых трудовых успехах работников завода. 27 февраля 1937 года: стахановка Маркенкова из механосборочного цеха обработала 1200 втулок толкателя вместо 800. 4 марта 1937 года: стахановка Великанова перекрыла рекорд Маркенковой, обработав 1260 втулок.

В декабре 1936 года с трибуны VIII Чрезвычайного всесоюзного съезда про директора завода товарища Фокина говорили так: «Способный молодой инженер, хорошо ведет крупнейший завод». А уже в феврале 1938-го заместитель наркома машиностроения СССР Валентин Фокин признался следователю, что по заданию первого секретаря крайкома ВКП(б) Иосифа Варейкиса и второго секретаря обкома ВКП(б) Якова Гольдина создал на заводе диверсионно-вредительскую организацию.

25 апреля 1938 года Фокина расстреляли. Его предшественника на посту директора СТЗ Илью Меламеда расстреляли на следующий день.

Герой Социалистического Труда трактористка Прасковья Ангелина Фото: Гендельман С. / ТАСС

Первого директора завода Василия Иванова — в феврале того же года. Льва Миронова, доложившего Сталину о троцкистском гнезде на заводе,— в августе. Репрессированные на Сталинградском тракторном были в каждом цехе, в каждом подразделении.

Темпы роста СТЗ Читать далее

В 1939 году наступила легкая оттепель. Арестовывать стали не за контрреволюцию и троцкизм, а просто за дезорганизацию производства. Например, начальник инструментального цеха Николай Павлюк пошел под суд за то, что недостаточно активно боролся с опоздавшими. Электрички приходили на завод в 6:20 и 7:20 утра. Утренняя смена начиналась в 7:00. Тем, кто приезжал на второй электричке, записывали опоздание «по уважительной причине». Зато к октябрю 1939 года на заводе насчитывалось более 20 тыс. многостаночников.

Тракторный — это танковый

Однажды Альберт Кан обсуждал со своим братом Морицем заказы от «русских». Заказчики почему-то требовали делать в заводских цехах полы, выдерживающие повышенную нагрузку, с улыбкой объясняя это холодными русскими зимами. «Они сумасшедшие»,— сказал Альберт. Мориц ответил: «Они не сумасшедшие. Просто они хотят, чтобы мы построили им военные заводы, не догадываясь об этом». Трактор весил 5 тонн, а вес танка мог превышать 10 тонн.

Производство танков в спеццехах СТЗ началось в 1932 году. В том самом году, когда были разорваны контракты с американскими специалистами. Сначала дела шли не очень хорошо. В 1933-м предприятие произвело только 5 танков, в 1934-м — 23, в 1935-м — 115. Точное число выпущенных в Сталинграде Т-26 неизвестно — примерно около 200 машин.

31 марта 1940 года Комитет обороны при Совнаркоме издал приказ о постановке на производство танков Т-34. Освоение производства новой машины столкнулось с множеством проблем. В конструкцию танка постоянно вносились изменения, для некоторых узлов и деталей требовалось освоить новые производственные процессы, не хватало рабочих, имеющих соответствующие навыки, завод с опозданием получил чертежи танка, несвоевременно поставлялись комплектующие. В 1940 году были собраны 23 машины, но из-за недоделок не сдана ни одна. Но в первом полугодии 1941 года было сдано уже 294 танка. После начала войны выпуск танков на СТЗ вырос, несмотря на перебои с поставками комплектующих с эвакуируемых на Урал заводов-смежников.

После потери Харьковского тракторного завода СТЗ стал главным поставщиком «тридцатьчетверок» в армию, выпуская по 200–300 танков в месяц.

Работа на заводе продолжалась даже во время налетов немецкой авиации на Сталинград в конце августа 1942 года. В этом же месяце началась эвакуация оборудования. Во время боев за город были мобилизованы имевшиеся на СТЗ танки. Те, что были не на ходу, использовались как огневые точки.

Руины Сталинградского тракторного завода имени Ф.Э. Дзержинского, 1942 год Фото: РИА Новости

Завод был остановлен только в октябре 1942-го, когда на его территории уже шли бои. Сталинградская битва завершилась 2 февраля 1943 года на территории завода сдачей в плен группировки фашистских войск под командованием генерал-полковника Карла Штрекера.

Год спустя газета «Правда» опубликовала письмо «Великому вождю советского народа товарищу Сталину», подписанное 546 348 трудящимися города Сталинграда и Сталинградской области. Цитата: «Немцы варварски разрушили первенец Сталинской пятилетки — Сталинградский тракторный завод. Они рассчитывали, что никогда больше он не поднимется над Волгой. Но нет! Завод-воин вновь встает из руин. На заводе заново восстановлено 86 тысяч квадратных метров производственных площадей, цех за цехом встают в строй действующих, увеличивается выпуск продукции с маркой "СТЗ"».

Золотой век

Послевоенная история завода — это история новых тракторов и новых боевых машин. Осваивавший целину ДТ-54 и самый массовый трактор СССР ДТ-75. Ветеран войны во Вьетнаме и индо-пакистанского инцидента, участник арабо-израильской войны Судного дня с обеих сторон плавающий танк ПТ-76. Помогавшая братскому афганскому народу строить светлое социалистическое будущее боевая машина десантная БМД-1 и продолжающие линейку БМД-2, БМД-3, БМД-4. Еще один ветеран Афганистана — десантный бронетранспортер БТР-Д. Самоходная противотанковая пушка «Спрут-СД».

Трактор ДТ-54 Фото: Лявданская Алина / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Новые цеха, новый конвейер, новые автоматические линии, станки с программным управлением. Золотые медали ВДНХ получали трактора завода, ордена и медали — работники ВгТЗ (в 1961 году переименован в Волгоградский тракторный завод) и сам завод. В 1970 году на нем был выпущен миллионный трактор. В 1975-м каждый второй трактор в колхозах и совхозах страны имел марку «ВгТЗ». В 1980 году ЦК КПСС и Президиум Верховного совета СССР поздравили ВгТЗ с 50-летием. В феврале 1983 года с заводского конвейера сошел двухмиллионный трактор. Волгоградский тракторный завод посещали главы иностранных государств и зарубежных компартий во время визитов в СССР. Продукция завода поставлялась в десятки стран мира.

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А затем развалился СССР — и стал разваливаться завод. В 1992 году ВгТЗ был приватизирован, и началось странное время. Кто теперь скажет, зачем, например, в 1992 году арендное предприятие «Волгоградский тракторный завод» вложило деньги в производство кинофильма «В той области небес…»? В 1993-м остановились пять сборочных цехов, рабочих отправили во внеочередной отпуск. Конвейер простаивал и в 1994, и в 1995, и в 1996 годах. В конце 1990-х завод выпускал менее 3000 тракторов в год. В шесть раз меньше, чем в начале 1930-х. Рабочим выплачивали зарплату с сильными задержками и не в полном объеме. Электричество на завод также подавалось не в полном объеме — из-за долгов перед энергетиками. Менялись директора и собственники. Росли долги. В 2002 году завод был разделен на четыре бизнес-единицы. В 2005-м ВгТЗ был признан банкротом. Его правопреемником стало ОАО «Тракторная компания ВгТЗ». 26 ноября 2015 года на заводе собрали последний трактор. В прошлом году было принято решение о передаче завода в управление государственной оборонной корпорации «Ростех».

28 декабря 2018 года арбитражный суд Волгоградской области признал открытое акционерное общество «Тракторная компания ВгТЗ» несостоятельным (банкротом). Общая сумма требований кредиторов составила 70 965 508 082 руб. 75 коп.

Алексей Алексеев