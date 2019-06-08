Темпы роста

Показатель 50 тыс. тракторов в год был достигнут не сразу. В первые месяцы после запуска СТЗ больше простаивал, чем работал. Июнь — 2 трактора, август — 15, октябрь — 212, всего за год — чуть более 1000. Потом выпуск тракторов стал постепенно нарастать. В 1931 году было выпущено 17 536 тракторов, в 1932-м — 29 559. Всего в Сталинграде было выпущено 207 036 колесных тракторов СХТЗ 15/30 (СТЗ-1).

С 11 июля 1937 года завод перешел на выпуск гусеничных тракторов АСХТЗ-НАТИ (СТЗ-3). Буква «Х» в названиях появилась после того, как аналогичные тракторы начали выпускать на Харьковском тракторном заводе. В конце 1940 года на полях СССР работало 530 800 тракторов. Около половины из них было выпущено в Сталинграде. С началом войны программа производства тракторов и другой народно-хозяйственной продукции на заводе была отменена.