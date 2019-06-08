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«Отцы» Сталинградского тракторного завода

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Альберт Кан, «архитектор Детройта», был ведущим промышленным архитектором США первой половины XX века. По чертежам его фирмы были построены многочисленные автомобильные заводы, в том числе крупнейший в мире автомобильный завод компании Ford, штаб-квартиры компаний, здания банков, больниц, учебных заведений, казино, отели, торговые и офисные центры. Вслед за контрактом на строительство СТЗ 9 января 1930 года советское правительство заключило с ним новый контракт на общую сумму около $2 млрд (около $30 млрд в современных долларах).

По чертежам и под контролем архитектурного бюро Кана в СССР были построены 531 завод и фабрика. Контракт Кана завершился в 1932 году и не был возобновлен.

Саул Григорьевич (Шойл Гершкович) Брон был в 1905 году исключен из Киевского коммерческого института за революционную деятельность. Он завершил образование в Университете Цюриха, получив степень доктора экономики. Занимался торговлей зерном, развитием еврейских сельскохозяйственных колоний в Херсонской губернии. Член ВКП(б) с 1919 года. Благодаря знанию иностранных языков и экономическому образованию сделал успешную карьеру в системе внешней торговли. Возглавлял Роскомбанк (предшественник Внешторгбанка), Экспортхлеб, в 1927–1930 годах — Амторг, был торгпредом СССР в Великобритании, заместителем наркома внешней торговли. В 1934 году был переведен в Наркомат просвещения, в 1937-м году арестован, в 1938-м осужден за принадлежность к террористической организации и расстрелян.

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