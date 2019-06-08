Российское тракторостроение сегодня

По данным компании «АСМ-холдинг», в 2018 году в России было произведено 7836 тракторов, что на 3,3% меньше, чем в 2017-м. Доля отечественных марок составила 46%, иномарок российской сборки — 54%, из них сборка из тракторокомплектов Минского тракторного завода — 30,7%, из комплектов Харьковского транспортного завода — 1,8%, из комплектов иностранных марок (Versatile, New Holland, Agrotron, Axion, John Deere, Xerion) — 21,5%.