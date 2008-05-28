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Новости
05/07
Опрос ВЦИОМ показал новое снижение уровня доверия Путину
05/07
Экс-руководители «Тольяттиазота» приговорены к лишению свободы заочно
05/07
В Ливии арестованы два россиянина по подозрению во «влиянии на выборы»
05/07
Польша экстрадирует в Россию обвиняемого по делу о пожаре в «Зимней вишне»
05/07
Суд арестовал семерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
01:09
Капитан перевернувшегося под Туапсе катамарана задержан
00:44
Правительство одобрило введение электронных трудовых книжек
00:27
Погибшими на катамаране под Туапсе оказались туристки из Мордовии и Белгорода
00:16
Власти Гибралтара задержат подозреваемое в поставках нефти в Сирию судно еще на две недели
05/07
Самокаты предлагают признать видом транспорта
05/07
Власти Санкт-Петербурга выплатят семьям погибших подводников по 1 млн рублей
05/07
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
05/07
Верховный суд Дагестана вынес приговор четырем участникам банды Басаева и Хаттаба
05/07
Россиянин Медведев проиграл в третьем круге Wimbledon
05/07
Глава «Нафтогаза» заявил о риске техногенной катастрофы на Украине
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(обновлено: 05.07.2019)
Дела о госизмене
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3
Помощника полпреда заподозрили в измене
Руководитель аппарата Николая Цуканова перешел на работу в «Лефортово»
Бывшего пограничника настигло предостережение ФСБ
Суд поверил, что он намеревался сотрудничать с ЦРУ
Физику прописали лекарства из Европы
Комиссар СЕ по правам человека просит Татьяну Москалькову помочь обвиняемому в госизмене Виктору Кудрявцеву
1
Разглашение гостайны не стало явным
Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»
1
На Украину шпионили семьей
Вынесен приговор по делу о госизмене
8
Физика на дом
Президент РАН просит изменить меру пресечения Виктору Кудрявцеву
2
Омбудсмена попросили за физика
Семья обвиняемого в госизмене Виктора Кудрявцева обратилась к Татьяне Москальковой
Украинского разведчика нашли на флоте
Офицер получил 14 лет колонии и потерял звание
6
Признание с доставкой на дом
Обвиняемый в госизмене физик Виктор Кудрявцев заявил о давлении следствия
Военный эксперт расстался с адвокатом
Историк, обвиняемый в госизмене, предпочел защитника по назначению
8
Военный эксперт не сдержал тайны
Лефортовский суд Москвы арестовал Владимира Неелова по подозрению в госизмене
3
Дело «Ангары» дало осложнения на сердце
Обвиняемый в хищениях может не дожить до суда
12
Президента просят вернуть домой физика Виктора Кудрявцева
В открытом письме ученые РАН и общественные деятели выступили в защиту обвиняемого в госизмене
1
Гостайна раскрылась за $10 млн
Дела обвиняемых в измене офицеров ФСБ дошли до суда
1
Физик в ожидании медиков
Фигурант дела о госизмене не может получить медкарту
20
Виктора Кудрявцева просят вернуть домой живым
Ученые призывают отпустить из СИЗО обвиненного в госизмене 74-летнего коллегу
11
«ЦНИИмаш выжил благодаря международным проектам»
Сын ученого, обвиняемого в госизмене — о работе своего отца
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Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия