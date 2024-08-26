Курганца арестовали по делу о госизмене

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в госизмене житель Курганской области

Фото: Ъ Обвиняемый в госизмене житель Курганской области

Фото: Ъ

По версии следствия, обвиняемого в 2023 году завербовала украинская военная разведка. За денежное вознаграждение он передавал сведения о местах дислокации и количестве военнослужащих ВС РФ в зоне СВО. Информация могла нанести ущерб обороноспособности государства, так как на момент передачи являлась актуальной.

Обвиняемый полностью признал вину. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Виталина Ярховска, Челябинск