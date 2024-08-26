Житель Омска арестован по подозрению в передаче Украине данных о предприятии ОПК

Задержан 40-летний житель Омска, передававший украинским спецслужбам информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса. В отношении него возбуждено уголовное дело о государственной измене в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). По информации объединенной пресс-службы судов Омской области, Центральный районный суд заключил подозреваемого под стражу.

«Задержанный вел сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов в отношении производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области»,— говорится в сообщении спецслужбы.

Как писал «Ъ», в апреле 2024 года похожее дело рассмотрел Омский областной суд. Он приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего инженера омского оборонного завода, признав его виновным в госизмене. По версии следствия, мужчина собрал секретные сведения о местном предприятии ОПК, на котором много лет проработал, а также дислоцированной в городе воинской части. Конфиденциальную информацию, хранившуюся на флешке, бывший работник «оборонки» якобы планировал передать ФРГ в обмен на немецкий паспорт.

Константин Воронов, Новосибирск