Суд в Смоленске приговорил неонациста к 13 годам по делу о госизмене

В Смоленске суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к 13 годам в колонии строгого режима и штрафу 200 тыс. руб. по обвинению в государственной измене. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на УФСБ России по региону.

Согласно материалам дела, в феврале 2022 года мужчина, «разделяющий неонацистские убеждения», решил отправиться на Украину, чтобы воевать против российских вооруженных сил в одном из формирований, деятельность которого запрещена в РФ как террористическая. Он установил контакт с представителем этой организации через мессенджер, после чего заполнил анкету, где в качестве навыка указал стрельбу из автомата АК-47.

По данным спецслужбы, осужденный запасся необходимым снаряжением, медикаментами и оборудованием и приобрел билет на поезд в Белоруссию, откуда собирался перебраться на Украину. Однако в июне он был задержан белорусскими пограничниками при попытке незаконно пересечь границу и затем депортирован в Россию.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург