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Челябинск. Южный Урал
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Главные анонсы 25 января
24/01
Умер один из руководителей группы ЧТПЗ Александр Федоров
24/01
Апелляция подтвердила отказ во взыскании убытков на 1,6 млрд рублей с «Южуралзолота»
24/01
В Челябинской области умерли еще 15 человек с COVID-19
23/01
Координатора штаба Навального в Челябинске арестовали на девять суток
23/01
В Челябинске на протестную акцию вышли несколько тысяч человек
23/01
В Кургане на акции протеста задержали более десятка человек
23/01
В Курганской области вывили еще 100 случаев COVID-19
23/01
В Челябинске задержали координатора штаба Навального
23/01
Главу курганского штаба арестовали на 30 суток
23/01
В Кургане задержали координатора местного штаба Навального
23/01
В Челябинской области подтвердили почти 43 тыс. случаев COVID-19
22/01
В Курганской области отменяют часть ограничений по COVID-19
22/01
Главврач Челябинского онкоцентра претендует на пост ректора медуниверситета
22/01
В Курганской области подтвердили еще 100 случаев коронавируса
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(обновлено: 22.01.2021)
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Приобретение Prime Executions расширяет мировое присутствие компании и создает условия для развития в США
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Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников и глава Магнитогорска Сергей Бердников оценили результаты реконструкции крупнейших городских объектов
Сработали оперативно
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Выручка Freedom Holding Corp. выросла до $69,7 млн
Freedom Holding Corp. отчитался за второй квартал 2021 фискального года
Как первым инвестировать в «новую Apple»?
Вместо поиска одной новой звезды на рынке можно вложиться сразу в портфель акций
«Основная задача — перезапустить серьезный инвестиционный процесс»
«Макфа» реализует инвестпрограмму стоимостью 3,8 млрд
В нынешних реалиях и при конкурентном рынке необходимо работать на перспективу
«Самое прекрасное, что есть у нас в жизни – это музыка»
В Челябинске состоялись концерты «Группа ЧТПЗ приглашает»
Туризм и гражданин
Частные инвесторы развивают внутренний туризм
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Протест на морозостойкость
В Челябинске прошла акция в поддержку арестованного Алексея Навального
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Челябинску подсветили праздники
Город украсили новогодней иллюминацией
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COVID-19 отправили за город
Рядом с Челябинском открылся инфекционный центр для лечения коронавируса
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На ковидном месте
Губернатор проверил, как под Челябинском строят инфекционную больницу
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С поправками на пандемию
В Челябинске прошло голосование по Конституции
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Улицы изолировали от горожан
В Челябинске начал действовать режим обязательной самоизоляции
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Партнерские проекты |
все
LIVINGOOD от MAKFA – в рейтинге Forbes
Бренд вошел в десятку самых успешных новых торговых марок России 2020 года
«Ситуация с коронавирусом подтолкнула людей к тратам»
Гендиректор ЮУ КЖСИ о состоянии строительной отрасли
«Югория»: решения для уверенности
Как непростой 2020 год стал для челябинского филиала годом развития
«Комфортные условия для клиентов – основная задача»
Директор Челябинского филиала ПГК Олег Марусин о региональном рынке грузоперевозок
Клубный дом «Гагарин Резиденс»
Жить во времена перемен — благословение или проклятие?
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Дважды виновен
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Мир
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Бизнес
Финансы
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