Путин: Россия готова покинуть базу в Гюмри хоть завтра

Россия готова покинуть армянский Гюмри, если Ереван считает, что российская военная база там не нужна. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, военная, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста. Навязывать мы ничего никому не будем»,— сказал президент на пресс-подходе на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке.

Однако Москва готова продолжить сотрудничество, если «армянский народ хочет, чтобы там (в Гюмри. — “Ъ”) было какое-то военное российское оружие», добавил господин Путин.

Российская 102-я военная база размещена в Гюмри с 1995 года. Изначально стороны заключили соглашение на 25 лет, а в 2010 году продлили его до 2044 года. База связана с объединенной системой ПВО СНГ.

В июне премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что планов по выводу базы нет. Однако он обратил внимание, что присутствие российских сил на территории страны в последние годы сокращается.