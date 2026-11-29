Тренер Срджан Благоевич покинул «Акрон»
Тольяттинский «Акрон» «по соглашению сторон» расторг контракт с главным тренером Срджаном Благоевичем, сообщила пресс-служба футбольного клуба. Исполняющим обязанности назначен Сергей Вахтеев, ранее работавший со второй командой.
«Акрон» в воскресенье на выезде разгромно — 0:3 — проиграл казанскому «Рубину» в 16-м туре чемпионата России. Серия поражений тольяттинцев достигла шести встреч, причем последние три проигрыша были сухими. Они располагаются на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице первенства.
Вместе с 53-летним Благоевичем «Акрон» покинули его ассистенты Деян Фияла, Никола Станкович и Саша Семереди. Говоря об отставке, в «Акроне» отметили, что штаб серба «провел качественную работу, попытавшись внедрить новую игровую философию команды», однако «переходный этап затянулся».
Возглавивший «Акрон» 39-летний Сергей Вахтеев провел за клуб 29 матчей в качестве игрока, а затем работал с командами академии тольяттинцев. «Акроном-2» он руководил с мая 2025 года.