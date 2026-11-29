Шестнадцатый тур
«Рубин»—«Акрон» 3:0
Иву, 6; Бабаев, 17; Сааведра, 60
ЦСКА—«Зенит» 1:4
Круговой, 73 — Соболев, 20; Глушенков, 40, 81; Луис Энрике, 51
«Балтика»—«Ахмат» 1:0
Муфи, 66. Удаления: Беликов, 69 (2 ж. к.) — Сидибе, 80
«Оренбург»—«Родина» 1:2
Томпсон, 41 (пен.) — Наде, 80; Онугха, 85
«Ростов»—«Краснодар» 1:1
Олусегун, 62 — Оласа, 71 (пен.)
«Крылья Советов»—«Динамо» (М) 0:0
Удаление: Касерес («Динамо»), 57 (2 ж. к.)
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Зенит» 16 11 1 4 37:19 34
2. «Динамо» (М) 16 10 3 3 24:14 33
3. «Спартак» 15 9 3 3 28:12 30
4. «Краснодар» 16 7 7 2 27:20 28
5. ЦСКА 16 7 5 4 25:22 26
6. «Рубин» 16 6 6 4 20:19 24
7. «Балтика» 16 6 5 5 20:15 23
8. «Ростов» 16 6 5 5 22:20 23
9. «Крылья Советов» 16 4 7 5 19:23 19
10. «Оренбург» 16 3 8 5 15:18 17
11. «Ахмат» 16 4 5 7 18:21 17
12. «Динамо» (Мх) 15 5 2 8 18:27 17
13. «Родина» 16 4 3 9 17:31 15
14. «Локомотив» 15 3 5 7 17:21 14
15. «Акрон» 16 2 6 8 17:30 12
16. «Факел» 15 2 3 10 11:23 9
Матч «Локомотив»—«Динамо» (Мх) завершился после подписания номера в печать. Матч «Факел»—«Спартак» пройдет сегодня.