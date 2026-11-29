Бастрыкин затребовал доклад по делу о проблемах с отоплением в Рыбинске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о нарушении прав жителей Рыбинска на качественное теплоснабжение. Об этом сообщает информационный центр СК России.
Поводом стало обращение жителей микрорайонов Веретье-1 и Веретье-3, опубликованное в социальной сети. По их словам, из-за износа инженерных сетей на протяжении двух месяцев температура в жилых домах, школах и детских садах не соответствует нормативам. В некоторых зданиях отопление отсутствует.
В Следственном управлении СК России по Ярославской области расследуется уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Александру Бессмельцеву доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по восстановлению прав жителей.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 29 октября следственные органы возбудили уголовное дело о халатности при подготовке к отопительному сезону. Поводом стало затягивание «Ярославским областным водоканалом» заключения договора на химическую очистку основного котла котельной «Веретье». В октябре ее работа приостанавливалась на несколько дней, из-за чего без отопления и горячей воды остались 227 многоквартирных домов, 36 объектов индивидуального жилищного строительства, 17 образовательных учреждений и 16 объектов здравоохранения.
Несмотря на подключение всех многоквартирных домов к отоплению к 26 октября, около 4% домов в микрорайоне Веретье продолжали получать тепло по пониженным параметрам. Износ коммунальных сетей в городе, по данным властей, достигал 80%.
В ноябре в микрорайоне продолжались аварии на теплосетях. Для их устранения в Рыбинске сформировали три дополнительные аварийные бригады. 19 ноября ситуацию с теплоснабжением обсуждали прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий и глава города Дмитрий Рудаков.