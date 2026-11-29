Поводом стало обращение жителей микрорайонов Веретье-1 и Веретье-3, опубликованное в социальной сети. По их словам, из-за износа инженерных сетей на протяжении двух месяцев температура в жилых домах, школах и детских садах не соответствует нормативам. В некоторых зданиях отопление отсутствует.