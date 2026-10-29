В Рыбинске возбудили уголовное дело о халатности при пуске отопления

Проблемы с теплоснабжением в городе сохраняются с начала отопительного сезона. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 19 октября отопление поступало в 92% жилого фонда Рыбинска. К 26 октября все многоквартирные дома были технически подключены к теплу, однако около 4% домов в микрорайоне Веретье продолжали получать тепло на пониженных параметрах. По данным властей, износ коммунальных сетей в Рыбинске достигает 80%.