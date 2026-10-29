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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Ярославль

В Рыбинске возбудили уголовное дело о халатности при пуске отопления

В Рыбинске возбуждено уголовное дело о халатности при подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. Дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ возбудили следственные органы регионального управления СКР по материалам прокурорской проверки.
Котельная "Веретье" в Рыбинске

Котельная "Веретье" в Рыбинске

Администрация Рыбинска

По данным прокуратуры, причиной стало затягивание «Ярославским областным водоканалом» заключения договора на химическую очистку основного котла котельной «Веретье». В октябре ее работа была приостановлена на несколько дней, что привело к прекращению теплоснабжения и подачи горячей воды в жилые дома и социальные учреждения.
Как стало известно «Ъ-Ярославль», с 9 по 13 октября «Ярославский областной водоканал» приостанавливал работу котельной «Веретье» в связи с ремонтными работами. Без отопления и горячего водоснабжения остались 227 многоквартирных домов, 36 объектов индивидуального жилищного строительства, 17 зданий образовательных организаций и 16 объектов здравоохранения.
По состоянию на 21 октября более 20 домов в Рыбинске оставались без отопления, хотя с начала отопительного сезона к тому моменту прошло три недели.
Проблемы с теплоснабжением в городе сохраняются с начала отопительного сезона. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 19 октября отопление поступало в 92% жилого фонда Рыбинска. К 26 октября все многоквартирные дома были технически подключены к теплу, однако около 4% домов в микрорайоне Веретье продолжали получать тепло на пониженных параметрах. По данным властей, износ коммунальных сетей в Рыбинске достигает 80%.
Виктория Самко