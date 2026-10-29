В Рыбинске возбудили уголовное дело о халатности при пуске отопления
В Рыбинске возбуждено уголовное дело о халатности при подготовке к отопительному сезону 2026–2027 годов. Дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ возбудили следственные органы регионального управления СКР по материалам прокурорской проверки.
По данным прокуратуры, причиной стало затягивание «Ярославским областным водоканалом» заключения договора на химическую очистку основного котла котельной «Веретье». В октябре ее работа была приостановлена на несколько дней, что привело к прекращению теплоснабжения и подачи горячей воды в жилые дома и социальные учреждения.
Как стало известно «Ъ-Ярославль», с 9 по 13 октября «Ярославский областной водоканал» приостанавливал работу котельной «Веретье» в связи с ремонтными работами. Без отопления и горячего водоснабжения остались 227 многоквартирных домов, 36 объектов индивидуального жилищного строительства, 17 зданий образовательных организаций и 16 объектов здравоохранения.
По состоянию на 21 октября более 20 домов в Рыбинске оставались без отопления, хотя с начала отопительного сезона к тому моменту прошло три недели.
Проблемы с теплоснабжением в городе сохраняются с начала отопительного сезона. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», 19 октября отопление поступало в 92% жилого фонда Рыбинска. К 26 октября все многоквартирные дома были технически подключены к теплу, однако около 4% домов в микрорайоне Веретье продолжали получать тепло на пониженных параметрах. По данным властей, износ коммунальных сетей в Рыбинске достигает 80%.