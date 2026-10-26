В Рыбинске подключили к теплу все многоквартирные дома
«Яроблводоканал» устранил аварии, мешавшие подаче тепла в часть многоквартирных домов Рыбинска. На сегодняшний день все дома технически подключены к отоплению, сообщил глава города Дмитрий Рудаков.
При этом около 4% домов в микрорайоне Веретье продолжают получать тепло на пониженных параметрах. Аварийные бригады ежедневно устраняют утечки, чтобы восстановить давление в сетях и нормальную подачу тепла в западной части города.
Котельную «Переборы» после ремонта газопровода запустили в воскресенье. Она вышла на заданный режим, однако на отдельных участках выявили утечки, которые сейчас устраняют аварийные бригады.
Проблемы с отоплением в Рыбинске сохраняются с начала отопительного сезона. По данным областного правительства, к 19 октября отопление поступало в 92% жилого фонда города. Одной из проблем стали утечки на сетях: 22 октября гендиректор «Яроблводоканала» Александр Топалов сообщил депутатам, что из-за потерь теплоносителя котельная «Веретье» не могла обеспечить достаточное давление для подачи тепла на верхние этажи домов. Износ коммунальных сетей в Рыбинске, по данным властей, достигает 80%.