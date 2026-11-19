Прокурор Ярославской области обсудил с мэром Рыбинска проблемы теплоснабжения
Прокурор Ярославской области Климент Юрздицкий обсудил с мэром Рыбинска Дмитрием Рудаковым ситуацию с теплоснабжением города в ходе личного приема жителей. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
Господин Юрздицкий обратил внимание главы города и исполняющего обязанности Рыбинского городского прокурора Магомета Визача на необходимость обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды. Ситуация с теплоснабжением в регионе находится на личном контроле прокурора области.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», перебои с отоплением в Рыбинске начались в начале отопительного сезона и продолжились в ноябре. За дни без тепла в октябре плату за отопление пересчитали по 47 тыс. лицевых счетов.
По обращениям, поступившим на выездном приеме жителей Рыбинска и Рыбинского округа, прокуратура организовала проверки.