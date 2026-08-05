Воентеху подготовят площадки

Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ), объединяющий разработчиков продукции военного и двойного назначения, объявил о планах создать в России сеть специализированных защищенных технопарков. Их общая площадь должна превысить 100 тыс. кв. м, а объем инвестиций оценивается более чем в 25 млрд руб. Одновременно центр намерен вывести из пилотной стадии военный маркетплейс «РОЙ.МАРКЕТ», подключив к нему с 1 сентября технико-эксплуатационные части Министерства обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

О своих ближайших планах представители ЦБСТ рассказали 5 августа по итогам заседания наблюдательного совета центра. Как сообщил председатель правления ЦБСТ Андрей Безруков, технопарки предполагается создавать как распределенную сеть специализированных объектов с производственными площадями и офисной инфраструктурой для инженерных команд. По его словам, отказ от строительства одного крупного центра связан с требованиями безопасности. Потребность в таких площадях оценивается более чем в 100 тыс. кв. м, а реализация проекта рассчитана примерно на пять лет.

На заседании ЦБСТ также подвел итоги своей работы за последние два с половиной года.

По данным центра, поддержку получили более 850 разработчиков и технологических компаний, а число предприятий-резидентов достигло 525. Совокупная открытая выручка резидентов по итогам 2025 года составила 81,8 млрд руб., увеличившись примерно на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Как пояснил “Ъ” Андрей Безруков, эта оценка основана на открытой корпоративной отчетности компаний, большинство из которых — малые и средние разработчики специальной техники. К концу 2026 года, как заявил секретарь наблюдательного совета ЦБСТ, руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, число компаний-резидентов превысит 625.

По словам главы ЦБСТ, вместе с изменением характера боевых действий меняются и технологические приоритеты разработчиков. Если раньше основной спрос приходился на беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы, то сейчас — на комплексные системы противодействия и ликвидации беспилотников, включая средства обнаружения, автоматизированного управления, перехвата и защиты объектов.

Также на заседании набсовета стало известно, что военный маркетплейс «РОЙ.МАРКЕТ», о запуске которого “Ъ” сообщал в начале 2025 года, выходит из пилотной стадии.

К 1 сентября к платформе планируется подключить технико-эксплуатационные части Министерства обороны. Пилотный этап позволил определить требования к масштабированию, следующим шагом должно стать превращение сервиса в полноценную ИТ-платформу с распределенной логистикой и самостоятельной работой поставщиков. По словам господина Безрукова, в контур уже интегрированы несколько надежных логистических операторов, а также механизмы страхования, маршрутизации и досмотра грузов. После проверки продукции и получения допуска разработчики смогут поставлять изделия непосредственно подразделениям-заказчикам. В дальнейшем к платформе могут получить доступ и другие силовые ведомства. Иные параметры работы маркетплейса его авторы пока не раскрывают.

За прошедший год полевые испытания прошли изделия 51 предприятия, а в Курской области на базе системы мониторинга воздушных угроз «Яким» действует подразделение, испытывающее разработки резидентов в реальных условиях. По данным ЦБСТ, с мая по июль с использованием этой системы было уничтожено 1590 украинских беспилотников. Впрочем, центр не уточнил, какую роль в этих результатах сыграли непосредственно разработки резидентов и каким образом подтверждается статистика поражения целей.

«Мы выстраиваем для разработчиков единый путь — от отбора проектов в акселераторе до организации производства и выхода к заказчику»,— подчеркнул Андрей Безруков. По его словам, сеть специализированных защищенных технопарков должна стать следующим элементом этой инфраструктуры.

Дмитрий Сотак